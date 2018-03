Saint-Florent-sur-Cher, France

L'atelier d'Antoine Pontonnier, à Saint Florent-sur-Cher ne désemplit pas : "en ce moment, on a une centaine de tondeuses, des petites et des grandes, _on a des motoculteurs, des tronçonneuses_, des taille-haies, des débroussailleuses... Il y a de quoi faire ! "

Le patron de cet atelier de vente et de révision d'outils de jardinage réalise le plus gros de son chiffre d'affaires sur les mois de mars, avril, mai et juin.

"c'est très important de faire la révision une fois par an. On y passe une heure en moyenne, le temps de vérifier les filtres, de faire la vidange et d’affûter la lame entre autres... Cela évite d'aller ensuite vers des grosses pannes".