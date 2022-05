Outre-mer : plusieurs élus signent "l'Appel de Fort-de-France" pour un "changement profond' de politique

Les présidents de plusieurs collectivités, régions et départements d'outre-mer ont lancé ce mardi "un appel solennel à l'Etat pour un changement profond de la politique des outre-mer". Plusieurs crises sociales ont notamment émaillé les Antilles françaises ces derniers mois.

Une manifestation contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale des soignants à Fort-de-France, en Martinique, en octobre 2021.

Il signent "l'Appel de Fort-de-France". Depuis la capitale de la Martinique, plusieurs élus locaux ont lancé ce mardi "un appel solennel à l'Etat pour un changement profond de la politique des outre-mer". Ils demandent à renouer le dialogue avec l'Etat, alors que les territoires marins ont été secoués ces derniers mois par des crises sociales.

"L'appel de Fort-de-France" a été signé par Huguette Bello, présidente de la région Réunion, Ary Chalus, président de la région Guadeloupe, Serge Letchimy, président de la collectivité territoriale de Martinique, Guy Losbar, président du département de la Guadeloupe, Louis Mussington, président de la collectivité de Saint-Martin et Gabriel Serville, président de la Collectivité territoriale de Guyane. Tous proposent au chef de l’Etat "une rencontre au sommet".

Agir "sans délai"

Les élus parlent d'urgence face aux situations "de mal-développement structurel à l’origine d’inégalités de plus en plus criantes qui minent le pacte social". Selon eux, il est impératif "d'agir sans délai" pour "refonder la relation entre nos territoires et la République par la définition d’un nouveau cadre permettant la mise en œuvre de politiques publiques conformes aux réalités de chacune de nos régions".

Ils réclament également "une réelle domiciliation des leviers de décision" au sein de leurs territoires. Autre point important : instaurer une politique économique "fondée sur les atouts géostratégiques et écologiques" de ces territoires ultra-marins. Plusieurs crises sociales ont secoué des territoires d'outre-mer ces derniers mois. En Guadeloupe et Martinique, par exemple, des violences urbaines ont éclaté suite à l'obligation vaccinale du personnel soignant. Au second tour de l'élection présidentielle, Marine Le Pen est arrivée en tête dans la plupart des Outre-mer, en rassemblant en moyenne sur l'ensemble des territoires ultramarins 58,3% des voix.