Ouvert depuis 68 ans, le Musée du Débarquement d'Arromanches ferme ses portes

Clap de fin pour le Musée du Débarquement d'Arromanches ! Il a fermé ses portes ce mardi 1er novembre au soir, les derniers visiteurs ont quitté les lieux vers 17h30. Une fermeture temporaire, car toutes les collections du musée vont en fait déménager dans un bâtiment tout neuf, situé à quelques mètres, en travaux depuis janvier 2021 et qui devrait ouvrir ses portes en mars 2023.

Un musée emblématique, vieux de 78 ans

Il n'empêche que pour les nombreux visiteurs venus pour profiter du dernier jour d'ouverture, ça fait quelque chose. "Ce musée, j'y suis allé quand j'étais petit, lors de voyages scolaires ou avec mes parents, alors ça faisait un petit bout de temps que je n'y étais pas venu", sourit Emmanuel, en tenue militaire du 47e commando britannique, débarqué à Port-en-Bessin (Calvados). "Les maquettes, les films, les vitrines sont très vivantes, c'est cela qui en fait un musée unique."

Les touristes profitent d'une dernière visite guidée avant la fermeture du musée. © Radio France - Marie Martirossian

Car il s'agit bien d'un musée historique, le plus ancien de Normandie dédié au D-Day, âgé de 68 ans : il avait ouvert ses portes dans ce même bâtiment en 1954, 10 ans seulement après le Débarquement et la bataille de Normandie. Décision de Raymond Triboulet, sous-préfet de la France Libre nommé en 1944.

"C'est génial d'être en face des vestiges du port artificiel, d'être sur ces lieux d'histoire en quelque sorte, et puis ça permet de mieux faire comprendre la Seconde Guerre mondiale aux enfants", explique Antonin, accompagné de ses deux enfants. "Mais quand même, le musée est trop petit et il y a pas assez de choses à voir", proteste sa petite fille, un cricket à la main, objet utilisé par les parachutistes américains pour se repérer entre eux et traquer les ennemis.

Le nouveau bâtiment qui accueillera le Musée du Débarquement ouvrira ses portes en mars 2023. © Radio France - Marie Martirossian

Plus d'espace et un musée modernisé

Le futur musée permettra d'avoir plus de place, de prévoir de nouveaux équipements, "notamment pour les plus jeunes car on va installer plus d'espaces multimédias et de la réalité virtuelle", explique Frédéric Sommier, le directeur du Musée du Débarquement. "C'est comme cela qu'on peut leur faire découvrir l'Histoire et faire en sorte qu'ils n'oublient pas le devoir de mémoire."

A noter que depuis son ouverture, le Musée du Débarquement d'Arromanches aura accueilli plus de 20 millions de visiteurs.

