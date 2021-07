Ouvert il y a un an à Châteauroux, le foyer pour femmes victimes de violences affiche toujours complet

C'est une maison anonyme, dans un quartier résidentiel de Châteauroux. Depuis un an, elle accueille sous l'égide de l'association Solidarité Accueil, des femmes victimes de violences, mises ici à l'abri de leurs compagnons. Le portillon du jardin, la porte d'entrée, tout est ici soigneusement fermé à clé, question de sécurité. A l'intérieur, chacune a sa chambre. En revanche le salon, la cuisine et la salle de bains sont partagés par les huit pensionnaires. Cet après-midi, dans la grande pièce commune, un petit garçon joue à la balle avant de se réfugier sur les genoux de sa mère.

Une protection physique

Isabelle est la première à se confier. A 27 ans, elle est ici depuis plusieurs mois déjà. Soulagée d'avoir trouvé un toit lui permettant de s'éloigner des violences, elle a hâte de pouvoir retrouver son autonomie : "Ça nous empêche d'être victime encore dans la rue parce que quand on n'a nulle part où aller, on est exposé à n'importe quoi". Elle raconte aussi combien la situation peut être pesante, quand on vit dans une certaine promiscuité avec des inconnues : "Quand je me lève le matin, je me demande ce que me réserve l'avenir, quand est-ce-que ma situation va s'améliorer. Je me pose trop de questions, le stress s'ajoute. Parfois je n'ai envie de parler à personne mais par politesse je suis obligée de le faire. C'est pas facile".

Toujours sous emprise

D'autres, préférant rester anonymes, racontent l'emprise que leurs ex-compagnons continuent à exercer sur elles. Adeline, l'éducatrice spécialisée qui veille sur les pensionnaires de la maison, raconte : "Ça passe par des messages, par les réseaux sociaux, par l'entourage. Il y a de la manipulation, parfois du chantage au suicide : si tu ne reviens pas, je me tue. Elles culpabilisent souvent d'être parties". Le rôle d'Adeline ? Accompagner ces femmes dans leurs démarches quotidiennes, qu'il s'agisse d'aller déposer plainte au commissariat, effectuer des démarches administratives ou simplement faire des courses. "A leur arrivée, elles ont peur de sortir seules", précise l'éducatrice. Le signal du départ vient souvent lorsqu'une femme a les ressources financières pour avoir son propre logement. La reconstruction, explique Adeline, est un travail de longue haleine qui durera quoi qu'il en soit au-delà des quelques mois passés dans la maison : "Ça se fait sur du long terme, c'est être utile à la société, travailler, reprendre confiance en soi, se prouver qu'on est capable de faire des choses soi-même quand on a entendu toute sa vie qu'on est bonne à rien et qu'on ne sait rien faire".

Huit places quasiment occupées en permanence

Cet hébergement d'urgence pour femmes victimes de violences est la premier du genre dans l'Indre. Son ouverture a été rendue possible après le Grenelle contre les violences conjugales, avec la création d'un millier de places d'accueil sur toute la France et donc dix dans le département (huit en collectif, deux en individuel). Les besoins étaient là confirme Sylvie Berthault, directrice du pôle social chez Solidarité Accueil : "Jusqu'à présent on avait des dispositifs diffus, les victimes étaient un peu seules dans les structures. Ça permet d'avoir un accueil et de travailler les spécificités de la problématique des violences conjugales". Depuis un an, la maison de Châteauroux n'a quasiment pas désempli. Faute de places, de nombreuses victimes de violences continuent à être hébergées à l'hôtel pour des séjours plus ou moins longs.