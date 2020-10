Ouverture à Avignon d'un nouveau lieu culturel dédié à l'univers de la marionnette

Le "Pôle théâtre et marionnette" de la compagnie Deraïdenz a été inauguré ce week end sur l'Ile de la Barthelasse à Avignon. Un lieu unique en Vaucluse, entièrement dédié à l'univers de la marionnette et ouvert à tous les publics, des plus jeunes aux compagnies qui seront accueillies en résidence.

C'est un lieu unique en Vaucluse. Le "Pôle théâtre et marionnette" créé par la compagnie Deraïdenz a été inauguré ce week-end au 2155 chemin de la Barthelasse à Avignon. Le lieu abrite un salon d'accueil où l'on peut venir échanger avec les artistes en buvant un café, une boutique, un atelier de couture, un autre de confection-décoration des marionnettes -petites et grandes-, une salle de répétition, des bureaux etc.

Un lieu de découverte et de création ouvert à tous

C'est ici que Baptiste, Léa, Sarah, Coline et les autres membres de la compagnie ont choisi de poser leurs valises remplies de talents pour créer leurs futurs spectacles. Mais le "Pole théâtre et marionnette" a d'abord été conçu comme un lieu d'échange, de partage de savoirs et de création ouvert à tous. Des enfants aux artistes en passant par les compagnies qui y seront accueillies en résidence.

Pour les plus jeunes, des ateliers de fabrication de marionnettes seront proposés régulièrement. Il sera possible de s'initier au modelage des têtes, à la décoration et à l'habillage des personnages. Un lieu destiné aussi à faire changer l'image de la marionnette dans l'esprit du grand public. Pari réussi.

On pousse la porte du "Pole théâtre et marionnette" avec Daniel Morin

Baptiste marionnettiste et musicien de la compagnie : "on est avide de rencontres autour de la marionnette"

Baptiste en pleine création... © Radio France - Daniel Morin

A la machine, Coline travaille aux futurs costumes... © Radio France - Daniel Morin

Des personnages à part entière... © Radio France - Daniel Morin