Ouverture à Marseille du premier restaurant gastronomique solidaire

L'association La Petite Lili qui compte 300 membres dont une quarantaine de chefs cuisiniers, et le chef étoilé Sébastien Richard lancent le premier restaurant solidaire de Marseille. « Le République » installé dans les locaux de l'ex Café Parisien, place Sadi Carnot (rue de la République) dans le 2e arrdt, accueille à la fois des personnes fragilisées , en difficulté, ou en situation d’exclusion, et une clientèle traditionnelle, sans distinction d’aucune sorte: même salle, même offre, même menu de cuisine de chef, seule la note à payer est différente, 25 euros pour la clientèle traditionnelle, 1 euro pour les plus démunis venus par le biais d'associations qui luttent contre la précarité.

50% de clientèle traditionnelle, 50% de bénéficiaires en difficulté

La moité de la salle est réservée aux personnes en difficulté qui ne paieront eux que 1 euro, une somme symbolique mais qui a toute son importance pour Charlotte Juin, coordinatrice des associations participantes qui luttent contre la précarité " c'est pour qu'ils puissent aller à la caisse et payer comme tous les clients. Si il y a une famille qui vient, la maman va payer à la caisse et ses enfants ne savent pas forcément qu'elle ne paye que 1 euro, ils savent juste que leur maman leur a offert le restaurant, et il n'y a que le caissier qui sait combien on paye en fait." Pour Charlotte Juin, il s'agit de "redonner de la dignité et de promouvoir de la mixité sociale dans un même espace public". Pari gagné à en croire le sourire de ces bénéficiaires d'un jour, " je me régale! Je suis plus habituée aux fast food, et là c'est beau!! ... c'est très bien par ce qu'on est mélangé à tout le monde, c'est très chaleureux... j'avais peur que tout le monde nous regarde, et fasse une différence mais non, on est assis tous ensemble et on partage juste le super repas et on en profite.!"

un menu de chef étoilé

Et le menu est signé du chef étoilé Sébastien Richard: "en entrée Falafel quinoa noir maquereau, avec une mayonnaise au pimenton, oeuf parfait avec crème d'épinard. Parmi les plats, un paleron de boeuf confit de 11h... " et il ne s'agit que d'un petit avant goût pour vous mettre l'eau à la bouche. Sébastien Richard de rappeler que "Le République a pour but de servir une cuisine méditerranéenne." Il travaille d'ailleurs avec des producteurs locaux des départements voisins, des produits frais et de saison, issus de circuits courts, répondant à la fois au meilleur du goût de la gastronomie provençale tout en favorisant l’anti-gaspillage alimentaire. La carte est conçue avec l'appui des meilleurs chefs et cheffes de la région.