Cette boutique créée par Allan Pérennes à Mayenne, vient d'ouvrir ses portes ce lundi 8 février. On retrouve des produits à base de CBD, une molécule présente dans le chanvre et le cannabis. L'objectif est d'utiliser les bienfaits du CBD pour soigner des douleurs ou pour aider à trouver le sommeil.

Ouverture à Mayenne d'une boutique de cannabis légal : le but n'est pas de planer

C'est une boutique un peu particulière qui vient d'ouvrir dans le centre-ville de Mayenne. Green Care est une échoppe où l'on retrouve des produits transformés à base de CBD. Cette molécule présente dans le chanvre et le cannabis n'est pas dangereuse pour la santé et permet d'aider à soulager les douleurs, d'atténuer le stress et d'éviter les problèmes de sommeil.

"Il n'y a rien d'illégal, au contraire. L'usage du CBD à but thérapeutique est autorisé en France depuis quelques années", explique Allan Pérennes, le gérant de la boutique à Mayenne. "Nous proposons des huiles, du thé, des liquides pour cigarettes électroniques, mais aussi des crèmes et des produits cosmétiques", poursuit-il. "Il n'y a rien de dangereux car, ces produits contiennent moins de 0,2 % de THC, la molécule de la drogue", rassure le jeune homme de 28 ans.

Des huiles, du thé, des crèmes ou encore des liquides de cigarettes électroniques sont à retrouver dans la boutique Green Care © Radio France - Valentin PLAT

Ce n'est pas du cannabis, car il n'y a rien d'addictif dans les produits proposés. - Allan Pérennes

"L'avantage d'une boutique comme celle-ci, c'est que nous sommes là pour conseiller le client, c'est notre grande différence avec les sites sur Internet", déclare l'homme originaire de Fougères. Les produits sont d'origine française ou suisse et passent par une série de contrôles importants avant d'être proposé à la vente.

Allan Pérennes et son associé sont prêts à accueillir les premiers clients mayennais © Radio France - Valentin PLAT

Allan Pérennes a déjà ouvert une échoppe à Alençon où la clientèle était au rendez-vous. Une clientèle majeure, c'est la règle. "N'importe qui peut venir, à condition d'avoir 18 ans", précise le gérant de Green Care. Prochainement, la boutique proposera aussi de l'alimentaire, avec par exemple, des cookies à base de CBD.