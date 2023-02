Ouverture ce mardi à Montpellier du 14e Café Joyeux, il emploie des personnes en situation de handicap

Ouverture ce mardi matin à Montpellier du premier Café Joyeux d'Occitanie, le 14e établissement de France, le premier en Occitanie (un établissement doit ouvrir dans les prochains mois à Toulouse). Ce concept est né à Rennes en 2017 et a fait depuis des petits dans plusieurs villes de France (Lyon, Tours, Bordeaux, Paris, Lisbonne, Bruxelles). Le principe est d'embaucher du personnel en situation de handicap et de le revendiquer.

La devise c'est de faire de la différence une force. Rendre le handicap visible et favoriser la rencontre, en proposant du travail, en milieu ordinaire, à des personnes éloignées de l’emploi. Les salariés sont recrutés pour l'accueil, la caisse, la cuisine, le service en salle, ce sont essentiellement des personnes atteintes de trisomie 21 ou de troubles de l'autisme. Toutes ont suivi une formation en alternance au sein même de l'enseigne et sont embauchées en CDI, des contrats de 23 à 30 heures selon leurs capacités personnelles.

L'objectif est de leur permettre de gagner en autonomie, et en confiance, un vrai tremplin personnel pour chacun d'entre eux. L'inclusion par le travail. "Personne n'est parfait" rappellent les créateurs du concept, "mais tous nos équipiers sont uniques, spontanés et toujours professionnels". Dans les Cafés Joyeux, on sert des produits frais, des produits locaux et de saison, l'enseigne est notamment réputée pour son croque monsieur.

Cette entreprise d'insertion sociale est financée par une fondation "Emeraude solidaire", tous les bénéfices générés par les Cafés Joyeux partout en France sont reversés dans cette fondation et servent donc à l'ouverture de nouveaux établissements, c'est un modèle économique basé uniquement sur l'intérêt général.

"Faire un métier qui a du sens"

Louis Houssin est le manager du nouveau Café Joyeux qui ouvre ce mardi à Montpellier. "J'avais à cœur de faire un métier qui a du sens, un métier dans lequel je pourrai m'épanouir dans la relation avec l'autre. Et en même temps, permettre à des personnes qu'on a souvent mises de côté de leur donner du travail et qu'elles en retour, nous donnent de la joie."

"Les huit salariés que nous avons embauchés ont postulé avec un cv, une lettre de motivation. Pour une grande majorité, ils sont venus seule se présenter lors des entretiens et les voilà, ils ont, ils ont à cœur d'être autonomes et d'entrer dans le milieu ordinaire."

La semaine dernière le Café Joyeux de Montpellier a ouvert sous forme de test pour accueillir les familles ou les amis des salariés. Mais certains clients anonymes sont entrés aussi attirés par la devanture jaune du Café et tout s'est bien passé.

"Ils sont plein d'entrain dans ce qu'ils font"

Geoffrey Camburet, 32 ans, est le chef cuisinier du nouveau café Joyeux de Montpellier. Il a déjà travaillé avec des personnes en situation de handicap en ESAT. Un personnel particulier mais particulièrement motivé. "Ils ont quand même beaucoup plus de difficulté, Ils mettent plus de temps à apprendre les choses. Mais ils sont très volontaires et déterminés. Ils ont très envie. Ils ont beaucoup d'entrain dans ce qu'ils font. Je suis très heureux d'être là avec du matériel tout neuf dans un chouette endroit lumineux et joyeux. Je suis en joie d'ouvrir ce café avec toute l'équipe."

Le café Joyeux de Montpellier emploie 8 salariés, il se trouve 9 place Laissac. Il est ouvert du mardi au samedi de 9h à 19h et le dimanche de 8h à 15h.

Aujourd'hui les Cafés Joyeux c'est aussi une gamme de cafés torréfiés et conditionnés en France. Des commandes préparées par 30 personnes en situation de handicap à Paris. Les cafés Joyeux ce sont aujourd'hui 131 salariés en situation de handicap embauchés dans 14 cafés