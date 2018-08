Auchan à la Glacerie a ouvert ses portes dimanche 26 août , de 9h à 12h30 , et ce sera désormais comme ça tous les dimanches. Auchan est le premier hypermarché sur l'agglomération à franchir le pas

Les syndicats du magasins sont vent debout, et ils ne sont pas les seuls. Certains élus aussi comme le maire de Cherbourg-en-Cotentin et vice-président de l’agglomération du Cotentin, invité ce lundi 27 août de la matinale de France Bleu Cotentin

"On pourrait aller très loin s'il suffit de répondre à la demande pour créer un modèle de société. Il faut faire attention à ce qu'on fait. Pour les salariés, pour le modèle de société, pour la défense des petites commerces, cette ouverture n'est pas une bonne chose. Il y a autre chose à proposer le dimanche que d'aller en famille visiter les grandes surfaces. Alors, soyons vigilants le Cotentin vivait très bien jusqu'à présent sans avoir de grandes surfaces ouvertes le dimanche. On peut continuer comme ça. Ne tombons pas dans un discours où on peut tout sacrifier d'un coup au nom d'une pseudo-modernité." Benoit Arrivé, maire de Cherbourg-en-Cotentin et vice-président de l'agglomération du Cotentin.