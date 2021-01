Ouverture d'un centre de vaccination Covid-19 à Carpentras

Un centre de vaccination anti-Covid 19 ouvrira ses portes ce lundi dans la salle polyvalente du Centre Hospitalier de Carpentras. Un médecin et deux infirmières seront sur place du lundi au vendredi de 13h à 17h pour vacciner les personnes prioritaires -dans un premier temps- puis les plus de 75 ans désireux de se faire vacciner, à compter du 18 janvier. L'ouverture de ce centre, le premier en Vaucluse, a été rendue possible grâce à la collaboration entre le Centre Hospitalier et les professionnels libéraux de la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé du Comtat Venaissin.

Les personnes prioritaires et dont la liste suit, doivent prendre rendez-vous pour se faire vacciner, en téléphonant au 04.23.10.03.38 du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi de 9h à 12h.

Les personnes prioritaires à la vaccination

Professionnels de la santé hospitaliers et libéraux, pompiers, auxiliaires de vie, aides à domicile ou ambulanciers, âgés de plus de 50 ans et les moins de 50 ans à risque de complications : inscription possible dès maintenant et rendez-vous disponible dès lundi 11 janvier .

. Personnes âgées de plus de 75 ans, prise de rendez-vous dès maintenant pour des rendez-vous donnés à compter du 18 janvier .

. Pour toutes les autres personnes, elles seront informées des ouvertures de rendez-vous en fonction des annonces gouvernementales.