Ouverture d'un nouveau centre des Restos du Cœur à Grenoble : "Aujourd'hui, un repas ne suffit plus"

Grenoble, France

En septembre prochain, un nouveau centre des Restos du Cœur ouvrira à Grenoble, au 78 rue de Stalingrad. Brigitte Cotte, présidente de l'association en Isère, explique qu'il s'agit de faire face aux besoins de plus en plus importants, avec "10% de demandes en plus dans l'agglomération grenobloise et 4% en Isère" en 2018.

L'ouverture de ce centre correspond également à une réorganisation des antennes, avec la restructuration du centre de la rue Nicolas Chorier qui fait aujourd'hui office d'accueil pour les gens de la rue et en même temps de la distribution alimentaire.

Des repas et des services

Ce nouveau centre fera 350 mètres carré et sera divisé en deux parties : une première consacrée à la distribution d'aide alimentaire et une seconde dédiée à l'aide à la personne, avec notamment des cours de français, de la distribution de vêtements, des rendez-vous de coiffeur, de l'aide juridique ou budgétaire, "parce qu'aujourd'hui, un repas ne suffit plus".

C'est un projet qui nous tenait à cœur depuis plus de quatre ans ", Brigitte Cotte

Ce dossier a été "assez difficile à mettre en place", d'après Brigitte Cotte qui explique avoir peiner à trouver un local et des financements. La présidente des Restos du Cœur en Isère rappelle que les cinq centres de l'agglomération grenobloise sont loués à des bailleurs privés et que ces locations représentent 30% du budget annuel de l'association.

Un centre dédié aux personnes qui vivent dans la rue

À l'avenir, le centre de la rue Nicolas Chorier va être dédié uniquement à l'accueil des gens de la rue et des familles à la rue, "ce que l'on ne faisait pas jusqu'à maintenant parce qu'on avait pas suffisamment de place".

Jusqu'en 2021, les bénévoles vont continuer à distribuer des repas chauds et des kits "grand froid". "Fin 2020 ou début 2021, les locaux seront agrandis et on mettra des douches, des machines à laver pour l'hygiène de ces personnes à la rue", explique Brigitte Cotte.

Besoin d'artisans et de matériaux

Pour faire face à tous ces travaux, "il manque des bénévoles". "Il nous manque quelqu'un de très important, celui qui va diriger ce nouveau centre, explique la présidente de l'association, il manque aussi des bénévoles pour faire les travaux".

On a besoin de matériaux comme de la peinture ou des étagères", la présidente des Restos du Cœur

Brigitte Cotte profite de la grande collecte nationale, qui aura lieu les 8 et 9 mars prochain pour lancer un appel aux bonnes âmes. 900 bénévoles seront à la sortie des caisses, d'environ 80 supermarchés isérois. "On a besoin en priorité de tout ce qui est hygiène pour les personnes et pour la maison, explique la présidente de l'association, et puis, on a toujours besoin de conserves, notamment de poisson".