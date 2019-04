Ouverture d'un nouvel espace pour les femmes victimes de violences à Tours, un "modèle" à suivre selon Marlène Schiappa

La secrétaire d'Etat, Marlène Schiappa, chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations

Tours, France

C'est une première à Tours et à l'échelle du pays. Un centre dédié aux femmes victimes de violences, physiques et/ou sexuelles, vient d'ouvrir dans le centre-ville. Il est situé rue de la Dolve, dans les locaux du Médipôle de SOS Médecins. Les victimes peuvent s'y rendre avec ou sans rendez-vous et ce tous les jours, 24h/24h.

Un accompagnement complet

Point d'écoute, examen médical, suivi psychologique, rien ne sera laissé au hasard. "C'est en cela que c'est inédit, tous les acteurs travaillent enfin ensemble pour une meilleure prise en charge de ces femmes victimes de violences" a déclaré ce jeudi après-midi la secrétaire d'Etat Marlène Schiappa, chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Au quotidien, c'était attendu selon le docteur Paul Phu, responsable de SOS Médecins à Tours. "Selon les semaines, on pouvait recevoir jusqu'à 20 femmes victimes de violences".

Avec @NunezLaurent et @Chalumeau_P à #Tours pour inaugurer le centre d’accueil des femmes victimes de violences #SOSmedecins qui permet une prise en charge globale et unique des soins à la plainte en passant par les transports !#grandecauseduquinquennatpic.twitter.com/dOt4xuary2 — 🇫🇷 MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) April 25, 2019

En-dehors de l'aspect médical, les démarches pour déposer plainte au commissariat seront facilitées. "Les femmes qui souhaiteront déposer plainte auront réellement un passe-droit au commissariat, plus besoin de faire la queue pendant des heures" explique le président de SOS Médecins 37. En cas de besoin, les victimes pourront également être dirigées vers un hébergement d'urgence grâce au 115.

Pour contacter ce nouvel espace d'accueil et d'orientation, il existe un numéro : le 07 54 32 71 83.