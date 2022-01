Après l'incendie d'une entreprise près d'Orléans, une enquête est ouverte

Dimanche 30 janvier 2022 vers 14 heures, l'entreprise Ciretec, fabricant de composants électroniques, a vu son entrepôt de 3.500m² partir en fumée. La toiture s'est également effondré dans la commune de Saint Ay, au sud ouest d'Orléans.

Les pompiers toujours sur place

24 heures après et malgré un feu sous contrôle, une vingtaine de sapeurs-pompiers sont encore sur place car la zone doit être surveillée plusieurs jours. Un drone est arrivé en début d'après-midi ce lundi 31 janvier pour épauler les pompiers explique le commandant Lacroix qui dirige les opérations de secours pour la deuxième journée d'intervention. "Nous avons l'appui d'un drone qui vole avec une caméra thermique. Grâce à cet outil, nous pouvons connaître précisément où se situent les points chauds." L'entreprise a, de son côté, mis en place une cellule psychologique pour les 85 employés et les familles.

Les pompiers vont rester sur place encore quelques jours © Radio France - Julien Frenoy

Le site reste donc sous surveillance plusieurs jours avec la présence d'une vingtaine de sapeurs-pompiers. Au-delà des dégâts matériels, c'est une entreprise historique de la commune qui vient d'être détruite. Le maire de Saint-Ay, Frédéric Cuillerier, préfère garder le positif et apporte son soutien aux employés de Ciretec. "Il y a eu une inquiétude car on ne connaissait pas la nature des gaz qui pouvaient retomber sur les habitants. Mais des tests ont été réalisés en permanence, jusqu'à 200 mètres autour et se sont révélés négatifs. Nous pensons aussi aux familles et aux 85 employés de l'entreprise qui viennent de perdre beaucoup." La commune, en coordination avec l'Etat va proposer des formations pour envisager une reconversion des salariés touchés vers d'autres domaines professionnels de façon à retrouver un emploi au plus vite.

Frédéric Cuillerier, le maire de Saint Ay © Radio France - Julien Frenoy

Ouverture d'une enquête judiciaire

Le parquet d'Orléans a ouvert une enquête afin de déterminer les causes de l'incendie. Elle est confiée aux gendarmes de la brigade de recherches d'Orléans. Durant l'enquête, il sera question de déterminer si la destruction de l'entrepôt par incendie est volontaire ou involontaire. Pour le moment, les gendarmes n'ont pas encore pu accéder au site, pour les premières investigations de police scientifique et technique, en raison de la poursuite de l'intervention des pompiers.