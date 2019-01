Ouverture d'une micro-crèche à Marsac

La commune de Marsac (Creuse) vient d’ouvrir sa micro-crèche. Désormais, les habitants de la Communauté de communes de "Monts et Vallées Ouest Creuse" peuvent déposer les petits âges de deux mois et 4 ans.

Marsac, France

Depuis ce lundi 14 janvier, la commune de Marsac (Creuse) compte une micro-crèche, c'est à dire une structure limitée à dix enfants. Pour autant, le service est ouvert aux parents des 43 communes de la communauté de communes "Monts et Vallées ouest Creuse".

Tout beau, tout neuf

Avec un peu de retard, la crèche de Marsac est ouverte. Un lieu coloré, avec des jouets neufs et du mobilier moderne. Un lieu imaginé pour les enfants : "Nous avons des lavabos et des toilettes à hauteur d’enfants. La table a langer est accessible via des escaliers pour que les enfants puissent monter seuls. _Ils aiment beaucoup être autonomes_" raconte Charlotte Dupeux, référente technique de la micro-crèche. Il y a une pièce pour la sieste des bébés et une autre pour les plus grands. La micro-crèche compte aussi une petite cours à l’arrière : "avec un sol moelleux pour éviter les petits bobos".

Livres et jouets attendent les enfants dans la crèche de Marsac © Radio France - Nina Valette

Un seul enfant

Pour le moment ce n’est pas encore la foule des grands jours du côté de Marsac. Un seul enfant passe la journée dans la micro-crèche : "Il a beaucoup de chance puisque nous sommes deux pour nous occuper de lui" plaisante Gabrielle, l’employée de la crèche. Une faible affluence qui n’inquiète pas vraiment le directrice : "Une ouverture en janvier, ce n’est pas forcement pratique pour les parents. Mais _nous aurons cinq enfants d’ici le mois d’avril_. Et en septembre nous aurons encore plus de monde" répète charlotte Dupeux.

Charlotte Dupeux et Gabrielle attendent les enfants dans la crèche © Radio France - Nina Valette

Pourquoi Marsac ?

D'après la référente technique de la micro-crèche, Marsac n'est pas un hasard pour la Communauté de communes : "Nous avons fait _une étude de marché_, il y avait un besoin réel. Cette crèche était donc nécessaire" explique la jeune femme.

Une crèche ouverte du lundi au vendredi de 7h à 19h. Accessible dès l’âge de 2 mois et demi jusqu'au 4 ans de l'enfant. Contact de la crèche : 05 55 61 05 95.