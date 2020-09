Ouverture d’une nouvelle Biocoop à Tarbes

C’est la troisième Biocoop qui a ouvert ses portes à Tarbes le 19 août dernier. Celle-ci est dans le quartier Brauhauban. C’est un magasin qui propose exclusivement des produits issus de l’agriculture biologique et qui respectent le cahier des charges « Biocoop » et le cahier des charges européen. C’est un véritable commerce dans lequel vous pouvez retrouver des fruits et légumes, des produits frais, un rayon traiteur mais aussi des produits d’entretien.

Mettre en valeur le local

20% de la production de fruits et légumes vendue provient d’échange en circuit courts et de producteurs locaux. C’est d’ailleurs l’objectif de ce type de commerce qui essaie de mettre en valeur les fermes à taille humaine qui privilégie la qualité à la quantité. La Biocoop Le Grand Pic Brauhauban est ouverte du mardi au samedi entre 8 heures et 14 heures et entre 15 heures 30 et 19 heures. Ouverture aussi le dimanche matin de 8 heures à 13 heures.