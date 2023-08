Ouverture d'une nouvelle station essence communale en Corrèze

Une nouvelle station essence municipale vient d'ouvrir en Haute Corrèze sur la commune de Peyrelevade. Abandonnée à l'automne dernier par un gérant privé qui ne l'a trouvé par rentable, elle a donc été vendue 110 000 euros à la commune qui la gère désormais directement.

ⓘ Publicité

" Une service vital " estime le maire Pierre Coutaud pour ce village de 850 habitants et pour son attractivité. Pendant six mois, la station est restée fermée pour une remise en état et les arrêts ont été moins fréquents au restaurant, à la boucherie, la pâtisserie, la pharmacie ainsi qu'au bar tabac.

Désormais les habitants et les gens de passage peuvent se fournir en carburant (les deux plus courants) tout comme les entreprises qui bénéficient de cartes professionnelles. " Cela me permet de ne payer qu'une seule fois par mois, ce qui est plus facile pour la gestion de mon entreprise " explique l'électricien Michel Saugeras. " Je m'évite aussi pas mal de bornes pour aller recharger mes deux véhicules car la station service la plus proche est tout de même à 12 kilomètres. Et en plus, les tarifs du carburant dans cette nouvelle station sont tout à fait raisonnables ! "