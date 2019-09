Ouverture de la chasse Côte-d'Or : le gibier a été abreuvé cet été

Côte-d'Or, France

C'est l'ouverture de la chasse ce dimanche en Côte-d'Or. Les premiers coups de fusil seront tirés à partir de 08h00. Les 13 000 chasseurs du département pourront tirer le petit gibier, les perdrix et lapins. La chasse aux lièvres ce sera dans une semaine. Pour les battues de grand gibier comme les cerfs, l'ouverture de la chasse sera à la mi octobre. Les chasseurs de Bourgogne estiment que l’ouverture sera bonne malgré la chaleur. Le petit gibier a pu se reproduire et les chasseurs ont aidé les animaux à surmonter la canicule de cet été..

Pascal Sécula, le président de la fédération de chassse de Côte-d'Or explique que "la faune sauvage a souffert de la sécheresse : là où il y a peu d'eau, les chasseurs ont apporté de l'eau sur les points asséchés. On constate des concentrations d'animaux dans les zones plus humides; ils sont moins nombreux dans les zones sèches; on espère que la sécheresse se termine et que l'équilibre revienne"