La chasse s'est ouverte dans la moitié des départements français sur fond de sécheresse persistante

La saison de la chasse a commencé ce dimanche dans la moitié des départements français, 47 exactement, situés dans le sud de la France. Elle prendra fin, pour la plupart d’entre eux, le dernier dimanche de février, au début de la phase de reproduction de la faune sauvage. La reprise de la chasse a lieu cette année alors que la France traverse une sécheresse historique, qui préoccupe les chasseurs comme les protecteurs de la nature.

"Il va falloir s'adapter aux conséquences des canicules et de la sécheresse sur les espèces", prévient sur franceinfo ce dimanche Dominique Py, chargé du dossier chasse et faune sauvage à l'association France Nature Environnement. Selon le bilan dressé le 8 septembre par le ministère de la transition écologique, 79 départements sont toujours en alerte crise et 12 en alerte renforcée.

Un diagnostic indépendant sur l'état des espèces

Toutes les races animales ne vivent pas la sécheresse de la même manière et des fédérations de chasse affirment que certaines espèces ont, au contraire, apprécié les conditions météorologiques de l’été. C'est pourquoi France Nature Environnement appelle à la réalisation d’un diagnostic “vraiment précis” et indépendant sur l’état des espèces naturelles. Et à partir de ce diagnostic, des mesures “au cas par cas, selon les départements et les espèces”.

FNE reproche aux chasseurs de ne pas prendre conscience des conséquences du réchauffement climatique. En Charente, les chasseurs interrogés par France Bleu La Rochelle se disent pourtant préoccupés par l’impact de la sécheresse sur la faune, mais beaucoup restent confiants. Jean-Philippe se souvient d'un autre été très sec, en 1976, après lequel la chasse n'avait pas été si mauvaise, avec “énormément de perdrix”. En Charente-Maritime, le gérant d’une armurerie estime tout de même que le manque d'eau rend urgente la nécessité d'entretenir les espaces naturels.

Des moratoires inutiles selon les chasseurs

En Franche-Comté, où la chasse pour certains gibiers a repris dès le mois d’août, des associations ont demandé un moratoire, jugé inutile par les chasseurs, explique France 3.

En Charente, Bruno Meunier, président de la fédération départementale des chasseurs, constate lui que le manque d'humidité entrave le travail des chiens. "Le chien d'arrêt remonte les émanations du gibier” explique-t-il à franceinfo : “C'est vrai qu'avec une sécheresse telle qu'il y a en ce moment, il n'y aura pas d'émanation. Ça veut dire que le chien va pouvoir passer peut-être à 20 mètres à côté d'un gibier et il ne va rien trouver."

Après la première vague d'incendies en Gironde, en juillet, Brigitte Bardot avait demandé le report de l'ouverture de la chasse. Ce dimanche, la chasse s'est pourtant bien ouverte pour les 40.000 chasseurs girondins, mais 28.000 hectares leur sont interdits, à cause des feux de l'été. Pour des raisons de sécurité, ils ne peuvent pas chasser entre 14h et 20h, du moins jusqu'à mardi.

Les chasseurs "protègent les bois" affirme l'un d'entre eux à France Bleu Gironde, en assurant une présence, "quand il y a des chasseurs, il n'y a pas de pyromanes".

La France compte 1,1 million de personnes avec un permis de chasse à jour. A ceux-là s'ajoutent 500.000 bénévoles, dont les rabatteurs qui les accompagnent.