Ouverture de la chasse : de moins en moins de chasseurs chaque année en Dordogne

C'est un constat que fait la fédération de chasse de Dordogne : le nombre de chasseurs diminue constamment chaque année. Une baisse qui se confirme avant l'ouverture de la chasse ce dimanche 12 septembre. En plus de dix ans, la Dordogne a perdu environ 8000 chasseurs.

17.087 chasseurs sur l'année 2020-2021

17.087 chasseurs ont arpenté la campagne périgourdine sur l'année 2020/2021 selon la Fédération de la chasse de Dordogne. "On perd des chasseurs chaque année" assure-t-elle. En effet, les chiffres ne trompent pas. Le nombre de chasseurs était de 25.000 en 2010 et il n'a jamais cessé de baisser : 24.000 en 2011, 21.500 en 2015, 19.934 sur l'année 2017/2018, 19.237 en 2018/2019. La baisse est cependant moins significative entre la fin d'année 2020 et celle de 2021. Le nombre de chasseurs est passé de 17.300 à 17.087.

En revanche, le nombre de demande de permis de chasse augmente : 587 demandes cette année contre 450 l'année d'avant. Mais le nombre de chasseurs continue de diminuer car "tout le monde ne le valide pas" explique la fédération.

361 femmes chassent en Dordogne

Selon les données de la Fédération de la chasse de Dordogne, 361 femmes chassent dans le département. C'est 2,11% de l'effectif total. La moyenne d'âge des chasseuses est de 44 ans et de 57 ans chez les hommes. Les chasseurs périgourdins se répartissent dans 1350 sociétés de chasse, "certaines communes disposent de plusieurs associations" précisent la fédération.

La chasse ouvre ce dimanche 12 septembre à 8h dans notre département.