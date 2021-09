Ouverture de la chasse: "Les gens viennent à tout âge" dit le président de la Fédération en Gironde

L'ouverture générale de la chasse pour la saison 2021-2022 a lieu ce dimanche, 8 heures. En Gironde, où la fédération départementale des chasseurs est la plus importante de France, les adhérents veulent oublier pandémie et polémiques. Le point avec le président départementale Henri Sabarot.

Après plusieurs mois d'arrêt, la chasse fait son retour ce dimanche. Ouverture générale à 8 heures en Gironde, pour une saison qu'Henri Sabarot, le président départemental de la Fédération des chasseurs, espère moins perturbée que la précédente, marquée par la pandémie. "Les pouvoirs publics ont bien compris que ce n'est pas quand on court derrière son chien au milieu de la nature que l'on risque le plus [[d'attraper le coronavirus]]" déclare Henri Sabarot. "J'ose espérer que la période Covid qui nous a empêchés de pratiquer en particulier en palombières au mois d'octobre 2020 est désormais derrière nous." Avant l'ouverture, et alors que les méthodes traditionnelles de chasse comme la glu ou les filets ont été interdites cet été, Henri Sabarot fait le point sur cette activité parfois décriée mais qui rassemble plus de 35.000 adhérents au sein de la Fédération girondine.

France Bleu : les difficultés pour pratiquer l'an dernier, à cause de la pandémie, vous ont-elles fait perdre des adhérents?

Henri Sabarot : L'an dernier, malgré la pandémie, on a eu 1.000 nouveaux chasseurs, l'année d'avant, c'était 1.300. Nous nous rendons compte maintenant que les gens viennent à la chasse à tout âge. ll y a de nouveaux profils qui se dessinent, des dames en particulier ! Nous sommes ravis d'accueillir des chasseresses de plus en plus nombreuses. Et puis on a de plus en plus de méthodes qui n'étaient pas ancrées dans notre culture cynégétique. Je pense par exemple à la chasse à l'arc, qui a de plus en plus d'adeptes.

La chasse suit les tendances sociétales - Henri Sabarot

La chasse suit les tendances sociétales avec des pratiques plus douces, quelquefois moins contraignantes. On peut chasser deux heures le matin et faire autre chose l'après-midi. Tout cela est en train d'évoluer et nous ajustons nos programmes de formation de façon à s'adapter à toutes ces nouvelles demandes.

Cet été, certaines méthodes de chasse dites traditionnelles ont été interdites. Les chasseurs dans les Landes appellent d'ailleurs à une manifestation à Mont-de-Marsan le 18 septembre pour protester contre l'arrêt de la chasse traditionnelle à l'alouette. Cette interdiction, qu'en pensez-vous ?

On est totalement incompris. Les chasses dérogatoires, c'est quoi? En Gironde, c'est la chasse de l'alouette, de la palombe, au filet. Ces pratiques sont inscrites dans l'ADN des chasseurs aquitains (...) ce sont des chasses qui sont particulièrement contrôlées. Il y a des quotas. Je crois que l'Europe, les technocrates bruxellois, devraient passer une journée avec nous, aux palombières. Ils auront une vision tout à fait différente de ce plaisir.

Récemment, la Fédération nationale des chasseurs a demandé un sondage avec l'Ifop qui a conclu que 55% des Français seraient hostiles à la chasse...

Je regarde la bouteille à moitié pleine. 55 contre, c'est 45 pour. Bien souvent, on réagit par méconnaissance. Nous avons une société qui a basculé ces dernières décennies, d'une société essentiellement rurale à une société urbaine. Ce que je dis à ces gens-là, c'est : approchez-vous de nous, venez voir comment on pratique, venez voir toutes les études scientifiques que l'on fait. Venez voir ce que l'on apporte à la biodiversité. Par exemple, les zones humides ont été maltraitées pendant des décennies et les chasseurs sur leurs propres deniers investissent pour les entretenir (...) nous travaillons nous aussi pour le bien-être de cette société.

Nous avons très peu d'accidents mortels - Henri Sabarot

Sur la sécurité, nous avons très peu d'accidents mortels. J'ai été maire d'une commune du littoral pendant longtemps. J'ai beaucoup moins d'accidents de chasse en tant que président de la fédé que de noyades au mois de juillet et août (...) l'accident est toujours dramatique et malgré tout exceptionnel. Sur la cruauté, c'est un vaste débat. Le fait de prélever, de donner la mort à un animal, c'est clair que ce doit être vu avec une certaine éthique. Le chasseur ne pratique pas de maltraitance. Il chasse dignement en ayant le respect de la proie.