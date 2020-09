Ouverture de la chasse en Mayenne : les chasseurs en ont marre des caricatures, des critiques

C'est l'ouverture de la chasse ce dimanche en Mayenne. 7.000 personnes ont une carte et vont donc de nouveau pouvoir s'adonner à leur loisir préféré. La traque au sanglier, au lapin, au faisan. Une pratique dénoncée par de plus en plus de citoyens.

Les chasseurs se présentent contre les premiers protecteurs de la nature, de la biodiversité. Ce qui suscite la colère et l'incompréhension des anti-chasse, de mouvements associatifs et politiques, engagés dans la préservation de l'environnement. Des "ayatollahs de l'écologie" a même dit un jour l'avocat Eric Dupont-Moretti, avant sa nomination au ministère de la justice.

Les chasseurs défendent et la nature et la ruralité souligne Yves Moulière, le président de la fédération mayennaise de chasse : "c'est une tradition et pour le bien-être animal il ne faut quand même pas exagéré. Il faut une régulation pour la nature, une régulation bien faite. Prenons l'exemple des sangliers qui provoquent de gros dégâts. En Mayenne, grâce à nous, il y a eu une baisse des dégâts agricoles. La facture a baissé de 20.000 euros en un an".

Preuve qu'on peut leur faire confiance, qu'ils ont un rôle important à jouer poursuit-il : les chasseurs vont aider la gendarmerie pour tenter de mettre fin aux attaques de chevaux. 2 agressions officiellement constatées en Mayenne : "on a des accords avec la gendarmerie. On est sur le terrain très souvent, on sera là quand on remarquera quelque chose de suspect".

L'ouverture de la chasse se fait par ailleurs dans un contexte sanitaire inédit. La fédération appelle ses adhérents à éviter le plus possible les regroupements.