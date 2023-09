Ouverture de la chasse : en Sarthe, les femmes ne veulent "plus être passives"

Bécasses, sangliers, chevreuils... ces animaux peuvent être chassés depuis ce dimanche 24 septembre. C'est l'ouverture de la chasse en Sarthe. Un moment attendu par les 11.000 chasseurs du département. Dans les rangs on compte de plus en plus de femmes.

Dans la société de chasse de Coulans-sur-Gée (Sarthe), le nombre de chasseuses est passé de trois en 2020 à cinq en 2023. Parmi elle, Emeline, une opticienne de 27 ans. "Au tout début, c'était pour passer plus de temps avec mon papa." La jeune femme a pris goût à cette pratique, elle a décidé de passer son permis. "Pourquoi ? Pour ne pas être passive. Je ne voulais plus juste accompagner, je voulais faire partie du groupe, de l'équipe." C'est aussi pour cette raison que Mali a franchi le cap il y a trois ans. "J'ai grandi dans cet univers, mon grand-père, mon père et mon mari sont chasseurs. J'ai toujours vu des femmes sur les territoires de chasse mais elles n'avaient pas forcément des fusils. Aujourd'hui, elles n'ont plus de problème à passer leur permis."

Ouverture d'esprit obligatoire

Si les femmes sont de plus en plus nombreuses, c'est parce que les chasseurs font preuve d'ouverture d'esprit estime le président de la société de chasse de Coulans-sur-Gée. "En tant qu'administrateur on essaie de communiquer avec les chasseurs pour leur dire d'accepter des femmes, d'arrêter d'avoir ce côté macho, d'arrêter de les prendre pour faire la vaisselle", raconte Eric Bruneau. C'est une question de survie pour le président de la société de chasse de Coulans-sur-Gée. "Nous n'avons pas le choix. On est en 2023, ce n'est plus maman à la maison et papa à la chasse. C'est le droit de passage, il va falloir qu'on ouvre notre esprit". Cette ouverture d'esprit doit concerner les femmes, les jeunes et le public de manière générale. C'est la raison pour laquelle, les chasseurs de Coulans-sur-Gée acceptent d'être accompagnés par des visiteurs pendant leurs battues. Ils se donnent rendez-vous un week-end sur deux. Pour y participer, il suffit d'envoyer un mail à la Fédération de la chasse de la Sarthe : contact@fdc-sarthe.com . La chasse est ouverte jusqu'au jeudi 29 février 2024.