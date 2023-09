Ouverture de la chasse dans le Poitou : "On ne se satisfait jamais du moindre accident"

Depuis le 10 septembre, la saison de la chasse est lancée après plusieurs mois de pause estivale. Dans la Vienne, la fédération des chasseurs compte un peu moins de 12.000 licenciés. Ils sont un peu moins de 10.000 dans les Deux-Sèvres.

Une amende de 1 500 euros pour les chasseurs en état d'ivresse

Cette ouverture est marquée par un décret paru ce week-end au journal officiel. Il sanctionne les chasseurs contrôlés en état d’ivresse avec un fusil à la main. Ils s’exposent désormais à une amende de 1 500 euros. Pour Michel Cuau le président de la fédération des chasseurs de la Vienne, il n'y a pas de problème particulier avec l'alcool. "Je n'ai jamais constaté de chasseurs qui ont un trop bu avant de partir à la chasse. Je peux vous garantir également que lorsqu'il y a un accident, et ce n'est pas tous les jours, à chaque fois, les contrôles d'alcoolémie sont négatifs."

Michel Cuau est également revenu sur la sécurité. 78 l'année dernière dont 6 mortels au niveau national. "On ne se satisfait jamais du moindre accident. Il y en aurait un, ce serait encore un de trop. Donc, on continuera à se battre dans le bon sens pour la sécurité. Il faut que le chasseur soit encore plus vigilant. Et par-dessus le marché, il faudrait aussi que les autres usagers de la nature prennent quelques précautions. Par exemple, lorsque je vois des gens sur les chemins tout de noir vêtu, il serait préférable qu'ils portent des couleurs vivent. Ça attire l'attention."

Dégats dans les cultures

Le président de la fédération des chasseurs de la Vienne a aussi évoqué les dégâts liés au gibier dans les cultures. "L'an passé. Ce qui nous a énormément pénalisés, c'est la guerre en Ukraine avec l'augmentation du prix des denrées et ç'a été très pénalisant. Parce que lorsqu'on indemnise les agriculteurs. Et le prix des céréales a pris de 30 %."

