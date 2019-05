Ouverture de la concertation sur le projet de la future prison d'Entraigues-sur-la-Sorgue

Entraigues-sur-la-Sorgue, France

C'est un projet dont on parle régulièrement depuis plusieurs années. Il est sur le point de rentrer dans une phase plus concrète avec le lancement d'une première concertation publique. Elle débutera le 27 mai pour s'achever le 5 juillet. 6 semaines pendant lesquelles les habitants pourront s'informer directement sur le projet et donner leur avis. Pas moins de 11 communes vont être concernées par cette concertation préalable : Entraigues-sur-la-Sorgues, Avignon, Carpentras, le Pontet, Vedène, Monteux, Bédarrides, Sorgues, Saint-Saturnin-les-Avignon, Pernes-les-Fontaines et Althen-des-Paluds.

Une mise en service envisagée en 2024

La Commission Nationale du Débat Public a été saisie pour assurer la bonne organisation et la transparence de cette concertation. Anne-Marie Charvet la garante de la concertation s'engage ainsi à apporter des réponses -sous quinzaine- à toutes les questions posées sur la nature du projet et sur ses conséquences. Un bilan de la concertation sera dressé et rendu public au début du mois de septembre. Même s'il n'est pas encore officiel, le calendrier actuel prévoit un démarrage des travaux en 2022 pour une mise en service de l'établissement pénitentiaire du Comtat Venaissin" en 2024 à proximité de la zone d'activité du Plan. Il devrait accueillir 400 détenus.

Les temps forts de la concertation

réunion publique le 6 juin à 18 heures à la salle des fête d'Entraigues-sur-la-Sorgue

point d'information le 26 juin : de 9h à 11h sur le marché d'Entraigues et de 13h à 15h en mairie

un site dédié pour retrouver toutes les informations relatives au projet

le site de la Commission Nationale du Débat Public pour donner son avis

La concertation publique, une étape importante : les précisions de Daniel Morin Copier

Anne-Marie Charvet la garante de la concertation : "il y aura des dotations complémentaires en matière de force de sécurité" Copier