Ouverture de la pêche à la truite

Gérard Fourgeaud a accompagné 2 pêcheurs, Nicolas Amiot et Jean Pierre Mathurin, ce dernier a soixante-dix ans, il pêche depuis l'âge de cinq ans, ce dimanche, sur l'étang du Plan à Vizille. Un petit plan d'eau idéal pour les néophytes et pour les enfants qui voudraient débuter la pêche. Sauf que ces deux-là ne sont pas des débutants, loin s'en faut.

Ils sont membres de l'association de pêche de Vizille qui compte 450 adhérents de Vizille, mais aussi Montchaboud, N-D de Mésage, Laffrey, Cholonges etc....

Le dimanche matin ils se sont retrouvés au bord de ce plan d'eau pour ... s'échauffer

La pêche en étang Copier

Nicolas a pris une truite qui sera remise dans l'eau © Radio France - Gérard Fourgeaud

Nicolas et Jean-Pierre remettent les truites à l'eau. Auparavant, l'étang du Plan était le siège d'une école de pêche, mais faute de bénévoles qui n'étaient que des retraités, l'activité a cessé.

Pour la pêche dans l'Oisans, il y a une amélioration très nette des conditions de pêche avec la disparition de plusieurs barrages sur la Romanche. Et la pêche en rivière, c'est autrement plus sportif

La pêche à la mouche Copier

Nicolas Amiot l'affirme haut et forts, les pêcheurs sont des protecteurs de la nature qui veillent sur l'écosystème de la pêche. Le poisson fait partie d'un équilibre