Ouverture de la pêche à la truite : les passionnés de nos deux Charentes étaient au rendez-vous

La pêche à la truite est la première à ouvrir chaque année. C'est un rendez-vous incontournable pour les passionnés. 10 tonnes de poissons ont été lâchés dans nos cours d'eau en fin de semaine et ce samedi le coup d'envoi était donné à 6h45. Alors dès l'aube au bord du canal de Rompsay à La Rochelle, il y avait du monde malgré la pluie.

La plupart des pêcheurs sont des habitués. Seuls, à plusieurs, en famille ou entre amis, tous les ans ils font l'ouverture. C'est le cas de Gérard et Régis arrivés sur le bord du canal dès 6h30 et déjà les deux amis ont eu des difficultés à trouver une place. Heureusement, ils ont fait la rencontre de Luc qui leur à laissé un petit bout de la rive pour installer leurs cannes à pêche : "L'ouverture de la pêche à la truite pour nous c'est surtout un moment de convivialité. On rencontre des gens super sympa et c'est vachement agréable de pêcher dans ces conditions là."

Sur les rives du canal de Rompsay, les passionnés étaient au rendez-vous © Radio France - Audrey Abraham

Tous les quinze mètres sur le bord du canal les pêcheurs sont postés, le regard fixé sur leurs lignes. Et derrière eux un seau pour accueillir leurs prises. En quelques heures, celui de Gérard et Régis est déjà plein : "On en a 4 gros. C'est des belles prises. Un temps pourri mais des belles truites ! On est des pêcheurs heureux !'

Un peu plus loin Alain surveille ses trois lignes et il fait grise mine : "Déjà il y a du monde, j'ai été obligé de me mettre en plein où il y a les ronces...." Et toujours aucune prise : "Les truites elles ont pas faim là.... L'année dernière j'en avais pris trois le jour de l'ouverture mais là cette année... rien ! On mangera autre chose hein... ah il faut être patient !"

La patience c'est justement ce qui manque à Hugo, 9 ans, alors il rejoint son grand-père une fois les truites dans le seau : "Je préfère attendre qu'il pêche. J'aime pas vraiment trop la pêche mais j'aime bien quand il pêche le poisson pour le prendre dans mes mains et pour le manger surtout, c'est très très bon !"

La pêche à la truite c'est aussi l'occasion pour les pêcheurs d'échanger leurs meilleurs recettes. Luc conseille la cuisson au four : "avec un petit lit d'oignons au dessus !"