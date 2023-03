Ouverture de la pêche : très peu de poissons dans certains cours d’eau à cause de la sécheresse

Les pêcheurs impatients, vigilants et parfois un peu inquiets à quelques heures de l’ouverture officielle de la pêche. Le rendez-vous est depuis longtemps noté dans les agendas : ce samedi 11 mars à 6h51 soit une demi-heure pile avant le lever du soleil. Une partie des 25.000 pêcheurs de Haute-Garonne et 18.000 pêcheurs du Tarn préparent depuis plusieurs jours leur matériel.

Mais si d’importants lâchers ont été effectués dans des cours d’eau et des plans d’eau ces derniers jours, dans les milieux plus sauvages, il va manquer du poisson. Les truites et tous les autres poissons ont beaucoup soufferts de la sécheresse de cet été.

Attention aux plus petits cours d'eau

Il a plu, heureusement, cette semaine et l’ouverture pourra donc avoir lieu sans soucis. Mais avec une vraie vigilance toutefois insiste Benedicte Prouff, de la fédération de pêche du Tarn. " En plaine, il reste toujours de l'eau, mais sur les petits cours d'eau de montagne, c'est toujours beaucoup plus compliqué. Ils sont plus petits et ils sont plus vite à sec. Donc c'est vrai qu'il y a des zones qui sont un peu fragiles en ce moment, qui n’ont pas retrouvé assez d'eau pour être vraiment pêchables, et pour que les poissons soient en assez bonne santé pour être embêté, si on peut-dire."

Et dans les cours d’eau qui ont été longuement à sec cet été, le poisson va mettre longtemps à revenir, peut-être deux ans, trois ans même prévient de directeur de la fédération de pêche, Fabrice Joubert. " Les poissons vont essayer, certes de voir s'il y a de la nourriture plus haut ou plus loin, mais s'ils n'ont pas la nourriture, ils vont rester l'endroit où ils ont de la nourriture. Donc on a un problème lié à la quantité d'eau, à la qualité d'eau et à la ressource alimentaire que peut produire le milieu aquatique."

Rôle de vigie essentiel

Mais c’est bien que les pêcheurs soient là, cette année aussi pour l'ouverture, notamment parce qu’ils ont un rôle de vigie essentiel, insiste le directeur. "C'est un travail qu'ils ont déjà fait cet été, quand ils nous ont alerté sur le fait que certains cours d'eau étaient en grosse difficulté. Ça nous a permis de faire des pêches de sauvegarde. Je sais pouvoir leur faire confiance." La fédération du Tarn estime que 80% des pécheurs dans les plus petits cours d’eau tarnais pratiquent le « no kill », autrement dit qu’ils rejettent les poissons pêchés.

Bonne nouvelle : le retour du saumon

Dans ce contexte difficile, il y a toutefois des bonnes nouvelles. Alors qu'ils avaient disparu de la Garonne à la fin des années 80, en 2022, 165 saumons adultes ont remonté le fleuve pour tenter de rejoindre les pieds des Pyrénées. On pourrait peut-être aussi bientôt les voir dans le Tarn assure la fédération de pêche. D'ailleurs la saison des migrations 2023 a été lancée. Le premier saumon atlantique est passé à Golfech sur la Garonne le 26 février 2023. Et le 6 mars, 13 petits saumons ont été vus observés entre Camon et Pointis-de-Rivière (Haute-Garonne). Et c'est parce que l'eau est de meilleure qualité. Les efforts paient assure le directeur de la fédération de pêche du Tarn, Fabrice Joubert : "C'est une bonne nouvelle quand on a des migrateurs qui recolonise les milieux. C'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que les efforts de l'ensemble des structures liées aux loisirs pêche, qui sont les premiers contributeurs en matière de gestion de protection des milieux aquatiques, ont fait du travail de qualité. Ça veut dire qu'il y a eu un gros travail sur la continuité écologique. Il y a eu un gros travail aussi sur la qualité de l'eau, notamment rejetée dans les milieux naturels, les stations d'épuration collectives ou individuelles. Ça veut dire qu'on a une amélioration de la qualité de l'eau sur une partie de nos cours d'eau. Même si cette année, on a eu des problèmes, plus ceux quantitatif encore que qualitatif."