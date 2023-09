Ouverture de le chasse : on compte trois fois moins de chasseurs en Dordogne qu'il y a 50 ans

La chasse n'a plus la côte. Avant son ouverture ce dimanche 10 septembre, la fédération des chasseurs de Dordogne a dressé le bilan de la saison 2022-2023. Cette année, il y a eu 16 229 chasseurs dans le département, un chiffre qui ne cesse de baisser. A titre de comparaison, ils étaient 25 000 en 2010 et 20 000 en 2017 .

Moins de monde en campagne

Pour le président de la fédération, l'explication est la "désertification des campagnes". Michel Amblard se souvient : "Quand j'ai commencé, 80% des chasseurs venaient de la campagne". Il estime que le nombre de chasseurs a été presque divisé par trois en cinquante ans.

Selon la fédération, les principales causes d'arrêts des demandes de permis sont les maladies et les personnes actives qui ne peuvent plus libérer du temps pour cette activité.

De nouveaux chasseurs

Mais cette année, la fédération compte quand même 341 nouveaux chasseurs. "Ca ne compense pas ceux qui disparaissent", reconnaît le président mais il souhaite les attirer. "Il faut faire venir des gens qui ne sont pas forcément de la campagne mais qui s'intéressent à la chasse. On en voit de plus en plus", assure Michel Amblard.

La directrice de la fédération, Laëtitia Deville ajoute : "Nous avons eu une période compliquée sur l'image de la chasse mais on sent un retour à cette pratique et à la nature". "On fait tout ce qu'on peut", complète le président en rappelant que le permis est gratuit la première année. Ensuite, il est à -50% pour les moins de 30 ans la deuxième année et à -25% la troisième année.

De plus en plus de femmes

L'objectif est en effet d'attirer notamment les jeunes**,** et aussi les femmes. Elles sont de plus en plus nombreuses dans les rangs des chasseurs : 4% à l'échelle nationale comme en Dordogne. Dans la saison 2020-2021, elles n'étaient qu'un peu plus de 2%.

La chasse ouvre ce dimanche 10 septembre à 8 heures. La clôture a lieu le 29 février.