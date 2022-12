Ouverture de Parcoursup : "je suis stressée, j'ai l'impression de jouer ma vie"

A quatre jours de Noël, la plateforme d'orientation pour l'enseignement supérieur rouvre. Cette année 13.500 élèves de terminale sont inscrits sur Parcoursup. Et comme chaque année, depuis sa création, les inquiétudes sont nombreuses chez les élèves comme les professeurs.

La course aux notes

Dans les rues de Toulouse en ce début de vacances scolaires, ils sont nombreux tout d'abord à ne pas savoir que la plateforme rouvre ce mardi 20 décembre. Ambre est en terminale au Lycée Joseph Saverne à l'Isle Jourdain, elle tombe des nues lorsqu'on lui parle de l'ouverture de la plateforme : "je ne le savais pas, vous me l'apprenez. Je ne sais pas quoi vous dire." ajoute-t-elle dans un rire nerveux.

Cette lycéenne a choisi les options maths et physique pour le bac. Elle aimerait faire une prépa de biologie l'an prochain. Son orientation elle y a déjà bien réfléchi, malgré tout, rien n'est vraiment très clair : "c'est flou, on ne sait pas vraiment comment ça marche Parcoursup. Enfin moi je ne le sais pas. Je suis un peu perdue*."*

Perdue c'est aussi le sentiment qu'a Ilona lorsqu'on lui parle de la plateforme d'orientation. Elle est en terminale au lycée Olympe de Gouges à Montech. Depuis le début de l'année, elle et ses amis sont très inquiets "chaque contrôle c'est stressant. On a l'impression de jouer sa vie un peu."

Un algorithme Parcoursup opaque selon les professeurs

La course aux notes, l'impression de jouer son avenir sur quelques évaluations. Elèves comme professeurs critiquent ce système de contrôle continu, qu'ils jugent peu adapté aux enjeux de la terminale. Mais le problème essentiel de Parcoursup reste son mode de fonctionnement selon Pierre Priouret. Il est professeur de maths et secrétaire général du SNES-FSU dans l'académie de Toulouse.

"On ne comprend pas bien ce que fait l'algorithme, c'est là la principale angoisse pour les élèves. Les résultats sont quand même un peu surprenant d'une année sur l'autre on a des surprises sur certaines filières, certaines promotions. Les enseignants ne sont pas toujours en mesure de comprendre et d'expliquer ces changements très opaques*"* conclut le professeur de mathématiques.

Et pour s'épargner ces incertitudes, de plus en plus d'élèves sortent du système Parcoursup et préfèrent privilégier des filières post-bac privées. Aujourd'hui, selon le SNES-FSU de la Haute-Garonne, cette défection représente près de 15% des élèves de terminale dans le département.