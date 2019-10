Ouverture des bibliothèques chaque premier dimanche du mois à Dijon, une sortie plébiscitée par les familles

Dijon, France

"Pour nous c'est plus pratique, on est moins dans le rush des activités du samedi". Pour ce deuxième dimanche d'ouverture depuis la rentrée de septembre, Éric, sa femme Géraldine, et leurs deux filles ont choisi de se rendre à la bibliothèque du Centre-ville Jeunesse. Le sac de livres est bien rempli, "j'ai pris un livre sur le Portugal, l'Allemagne et trois romans premières lecture" détaille Iris, la petite dernière qui est en CE1. Pour le couple, cette sortie du dimanche est la bienvenue, "nous sommes venus en famille, ce jour-là on est plus disponibles pour les enfants et ils apprécient, ça se passe de manière plus détendue"

La bibliothèque du Centre-ville Jeunesse à Dijon est ouverte chaque premier dimanche du mois © Radio France - Stéphanie Perenon

Ouverture chaque premier dimanche du mois

Pour le moment la ville de Dijon teste ces ouvertures en centre-ville, dans les bibliothèques de la NEF et en Centre-ville Jeunesse. Mais trois ouvertures dans l'année devraient être proposées très bientôt dans les bibliothèques de la Fontaine d'Ouche et de Champollion. Une initiative globalement très appréciée, "c'est un créneau d'activités en plus" souligne Julien, jeune papa.

Éric, ici avec deux de ses enfants, apprécie cette sortie du dimanche en famille à la bibliothèque du Centre-ville Jeunesse. © Radio France - Stéphanie Perenon

"On en profite pour faire le plein" confie Estelle, qui habite le quartier Maladière. "On est venus exprès car avec trois enfants il faut beaucoup de livres, pour les lectures du soir" confirme Éric, son mari.

"C'est un accès supplémentaire à la culture" Géraldine et Éric

La bibliothèque Centre-ville Jeunesse à Dijon est ouverte chaque premier dimanche du mois de 14 à 18 heures. © Radio France - Stéphanie Perenon

Une ouverture que certains espèrent plus régulière si le succès est au rendez-vous, "une fois par mois c'est déjà bien mais à voir après en fonction du succès, si c'est tous les dimanches on viendrait beaucoup plus facilement", reconnait Éric.

Une question qui n'est pas à l'ordre du jour actuellement à Dijon. Lors du dernier conseil municipal en septembre dernier, les élus ont planché sur l'ouverture des bibliothèques municipales "un dimanche après-midi par mois" a expliqué sur notre antenne, le maire François Rebsamen, "des négociations sont en cours avec les agents car l'essai mené dernièrement, s'est avéré concluant."

