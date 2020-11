Ouverture des cimetières pour la Toussaint : "un grand soulagement" pour les proches de défunts

Les célébrations de la Toussaint sont autorisées, ce week-end, malgré le reconfinement. Le gouvernement l'a annoncé en milieu de semaine. Des messes peuvent être organisées dans les églises et il est possible de se recueillir sur les tombes dans les cimetières, sans contrainte de distance : les déplacements dans un autre département pour ce motif sont possibles en se munissant d'une attestation dérogatoire (il faut cocher la case "motif familial impérieux") et d'une attestation sur l'honneur.

"Ça a été un grand soulagement"

Cette tolérance vis-à-vis de célébrations de la Toussaint est un soulagement pour de nombreux proches de défunts, comme Renée et Miguel. Ces habitants de Revelles, au sud-ouest d'Amiens, viennent nettoyer et fleurir les sépultures de leurs proches au cimetière du Petit-St-jean d'Amiens. Ces visiteurs assidus n'imaginaient pas passer à côté de la Toussaint. Renée ne cache pas son émotion : "Quand le président de la République a dit qu'il nous autorisait à aller nous recueillir dans les cimetières, _ça a été un grand soulagement_. Je peux venir me recueillir sur les tombes de ma mère et de mon père. En tout, je m'occupe de six personnes ici." Pour Miguel, la Toussaint revêt aussi une importance particulière : "C'est un devoir de mémoire vis-à-vis de nos familles."

Renée et Miguel ont été soulagés de pouvoir se rendre au cimetière © Radio France - Claudia Calmel

Les cimetières resteront ouverts après la Toussaint. Mais si vous voulez y accéder, ils devront être situés dans un rayon d’un kilomètre autour de votre domicile.

Le reportage de France Bleu Picardie au cimetière du Petit Saint-Jean d'Amiens est à écouter ici :