Ouverture des frontières : "On est revenu à la normalité" se félicite le député (LREM) de Moselle C.Arend

Invité de France Bleu Lorraine ce lundi, le député de la circonscription de Forbach Christophe Arend s'est félicité de la réouverture des frontières entre la Moselle et la Sarre et appelle à davantage de coopération européenne pour tirer les leçons de la crise.

Christophe Arend a sillonné sa circonscription de Forbach ce lundi pour constater la mise en oeuvre de ce pour quoi il milite depuis près de trois mois : la réouverture des points de passage à la frontière entre la Moselle et la Sarre. Et le député (LREM) de Moselle a pu constater avec satisfaction que la promesse des autorités allemandes avait été tenue.

Adieu bouchons et les détours

Ce lundi, plus aucun barrage ne subsiste et les frontaliers peuvent ainsi se déplacer sans aucune restriction. Car depuis le 16 mars, la plupart des accès étaient interdits, et seuls subsistaient quelques points de passage réservés au transit de marchandise et aux travailleurs frontaliers munis d'une attestation. Une situation qui engendrait de nombreux bouchons et forçait certains à des détours de plusieurs dizaines de kilomètres. "On est revenu dans une situation de normalité" commente l'élu qui n'a jamais caché son désaccord avec Hors Seehofer, ministre fédéral de l'Intérieur allemand, "sur l’idée d’ériger des frontières artificiels pour empêcher la propagation du virus."

Coopération européenne

Pour Christophe Arend, une nouvelle page s'ouvre maintenant pour les deux pays partenaires. "Il faut tirer des enseignements et construire sur ce qui a bien marché comme la coopération sanitaire qui sera à développer" argumente-t-il tout en reconnaissant que Français et Allemands vont devoir "regagner la confiance l’un dans l’autre."

La coopération européenne reste d'ailleurs à ses yeux l'outil indispensable de l'après-Covid. Les faiblesses relevées résident selon lui dans un "manque de travail au niveau de l'Europe" et il milite pour les partenaires de l'UE "assument ensemble" les grands sujets sociétaux comme la santé, la sécurité, la défense et l'économie afin "de ne plus être dépendants dans le concert des nations de la Chine ou des Etats-Unis".