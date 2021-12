Les pharmacies sont désormais autorisées à ouvrir leur portes le dimanche pour accélérer la campagne de vaccination. Dans les faits, en Loire-Atlantique et en Vendée, peu d'entre elles comptent le faire.

Ouverture des pharmacies le dimanche en Loire-Atlantique et Vendée : "Nous sommes saturés"

Allons-nous trouver des pharmacies ouvertes pour nous faire vacciner ce dimanche en Loire-Atlantique et en Vendée ? Une chose est sûre, elles seront peu nombreuses. Jeudi, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé que les pharmaciens "qui le souhaitent" pourront ouvrir désormais tous les dimanches sur les mois de décembre et janvier pour vacciner contre le Covid-19. L'objectif étant d'accélérer au maximum les injections de doses de rappel afin d'endiguer la cinquième vague.

"On répond présent en temps de crise mais il y a des limites à tout", souligne Alain Guilleminot, président de l'URPS des pharmaciens (l'Union Régionale des Professionnels de Santé des pharmaciens). "Nous sommes saturés", ajoute-t-il, les équipes étant sollicitées à la fois pour le vaccin anti-Covid et celui de la grippe, les demandes de tests qui repartent à la hausse et toutes les pathologies hivernales habituelles.

Beaucoup de pharmaciens sont épuisés physiquement et moralement - Isabelle Nicolleau, présidente de l'Ordre des pharmaciens des Pays de la Loire

"J'avoue que le dimanche, pour moi c'est nécessaire. On a besoin d'un jour de repos en ce moment", poursuit Isabelle Nicolleau, présidente de l'Ordre des pharmaciens des Pays de la Loire.

Cinq euros supplémentaires par vaccin

Pour inciter les officines à ouvrir, chaque vaccin sera payé cinq euros supplémentaires le dimanche. Mais ce ne sera pas suffisant, redoute le co-président du Syndicat des pharmaciens de Loire-Atlantique. "L'ambiance générale et la fatigue vont primer sur le bien public malheureusement", reconnaît Denis Millet.

Une grande pharmacie du centre-ville de Nantes compte bien ouvrir le dimanche. Mais pour trouver des salariés volontaires, elle a dû trouver des arguments. "Les employés sont payés double et ont un repos compensatoire équivalent", explique Marion Chevrier, pharmacien. Dès les annonces du gouvernement, l'officine a ajouté de nouveaux créneaux de rendez-vous pour se faire vacciner sur Doctolib. "Tout a été pris très rapidement, en moins de deux heures". De quoi faire 200 injections sur un seul dimanche.

"l'équivalent d'un grand centre de vaccination" le dimanche

Selon les prévisions de l'URPS des Pharmaciens, un tiers des pharmacies des Pays de la Loire devraient ouvrir les dimanches. Mais rien qu'avec un tiers des officines, l'effet sur la campagne de rappel ne sera pas négligeable, d'après Alain Guilleminot. "On peut estimer que près de 10.000 vaccinations seraient enregistrées rien que dans notre région le dimanche. C'est l'équivalent d'un grand centre de vaccination". Le Syndicat des pharmaciens de Loire-Atlantique est moins optimiste, tablant sur un taux d'ouverture entre 15 et 20%.

D'ici quelques jours, les pharmacies ouvertes le dimanche seront répertoriées sur le site santé.fr.