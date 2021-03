Ouverture des réseaux 5G à Paris : qu'est que ça change pour nous ?

Faut-il passer à la 5G ? C'est en tout cas possible à Paris, à partir de ce vendredi : Bouygues Telecom, Orange et SFR ouvrent leur réseau qui vont chacun couvrir au moins 80% de la capitale. L'innovation promet essentiellement une meilleure connexion internet à l'utilisateur de smartphone.

C'est quoi déjà la 5G ?

La 5G promet aux utilisateurs une meilleure connexion pour regarder des vidéos ou jouer en direct, en haute définition. Votre débit internet, en théorie, devrait être considérablement amélioré. "Jusqu'à 3x plus rapide que la 4G", promet Laurence Thouveny, directrice d'Orange Île-de-France.

"En théorie, car en pratique votre débit de connexion dépend de la fréquence 5G utilisée par votre téléphone et tout dépend du nombre de gens autour de vous qui utilisent ce même débit", nuance Olivier Gayraud, juriste à l'association de consommateurs Consommation Logement Cadre de vie (CLCV).

D'ailleurs, l'avantage de la 5G pour les opérateurs, c'est d'éviter la saturation des réseaux 4G, qu'ils craignent dès 2022 dans des zones à fort trafic.

Comment passer à la 5G ?

Tout d'abord, il faut vérifier que votre smartphone peut recevoir ce réseau amélioré. Il existe pour l'instant une trentaine de téléphones compatibles 5G sur le marché.

Ensuite il faut aussi avoir un forfait spécial 5G. Pour la très grande majorité des opérateurs français, il faudra soit souscrire une nouvelle option, soit changer d'abonnement.

"Le consommateur doit s'interroger sur son besoin, conseille le juriste Olivier Gayraud. De part l'utilisation que vous avez de votre téléphone, la 5G et donc un débit plus important est-elle quelque chose d'utile ? On n'est pas tous égaux sur ce genre de choses."

Pas de "révolution" pour l'instant pour le particulier

La révolution de la 5G, ce n'est pas pour tout de suite, assurent les opérateurs et les associations de consommateurs. "La vraie révolution arrivera quand le cœur du réseau sera en 5G, et ça sera plutôt à partir de 2023", avance Laurence Thouveny. Avec des usages d'internet "en temps réel", par de multiples objets connectés en même temps, qui vont permettre de développer les usines, les fermes "connectées", ou encore des opérations chirurgicales à distance.

Pour le particulier, il faudra attendre la démocratisation de nouvelles technologies comme la réalité virtuelle, avec des jeux, des films immersifs. Ou encore le développement des objets connectés qui sont encore à l'étude : comme les voitures autonomes ou même des vêtements qui mesurent votre rythme cardiaque en temps réel.

51 communes en petite couronne

En Île-de-France, 51 villes franciliennes de la petite couronne captent depuis fin 2020 la 5G.

À Paris, la signature d'une charte lundi 15 mars avec la mairie engage les opérateurs (Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange et SFR) à "optimiser le recyclage des équipements de téléphonie" ou à favoriser "l'inclusion numérique ».