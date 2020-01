Ouverture des soldes en Lorraine : "quatre semaines, c'est bien", selon le président des commerçants de Nancy

Nancy, France

Les soldes d'hiver débutent ce jeudi 2 janvier dans les quatre départements lorrains. La région se distingue des autres en France métropolitaine puisque c'est la seule à entamer la période de rabais au lendemain des fêtes. Ailleurs, les soldes commencent le 8 janvier.

Nouveauté cette année : la période de démarque est réduite de six à quatre semaines. Une disposition qui satisfait le président des Vitrines de Nancy. "Cela fait plusieurs années qu'on militait pour une réduction de cette période qui était beaucoup trop longue", souligne Sébastien Duchowicz. "On sait très bien que les premiers jours sont les plus importants. En général, on a trois démarques qui correspondent aux trois premières semaines donc là, on sera réellement calqué sur un temps commercial logique."

On va pouvoir passer aux collections printemps-été dès début février et ne plus avoir ces soldes qui traînent"

Malgré les rabais qui ont suivi le Black Friday et les ventes privées sitôt après Noël, les soldes restent un marqueur aux yeux du représentant des commerçants du centre-ville de Nancy. "C'est un enchaînement d'événements et les soldes sont le point d'orgue de toute cette période", indique Sébastien Duchowicz. "On attend beaucoup de public sur les quatre premiers jours".

Les soldes d'hiver durent jusqu'au mercredi 29 janvier en Lorraine.