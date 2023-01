Où profiter de la neige dans les stations de ski en Alsace ce week-end ?

Les pistes de ski dans le Haut-Rhin et le Bas-Rhin seront ouvertes de 9h à 17h.

Vous l'attendiez autant que les stations de ski : la neige est enfin tombée. Ce week-end du 21 au 22 janvier 2023, vous pourrez vous rendre dans plusieurs stations du Massif Vosgien.

Pistes ouvertes de 9h à 17h

Dans le Haut-Rhin, toutes les pistes seront ouvertes de 9h à 17h. A commencer par le Markstein , ouvert depuis le début de la semaine. A partir de demain, samedi 21 janvier, le domaine skiable du Grand Ballon sera également ouvert. Les 17 pistes du Schnepfenried seront ouvertes avec un espace nocturne accessible les mardis, vendredis et samedis soir jusqu'à 21h30.

La station Le Tanet ouvrira ses sept pistes. Deux pistes de ski alpin seront accessibles pour la station des Bagenelles et l'ensemble du domaine sera ouvert pour le ski nordique, ainsi que les pistes de luge et les itinéraires de raquettes. Enfin dans le Haut-Rhin, la station du Lac Blanc ouvre dès aujourd'hui 17h, six pistes de ski alpin.

Dans le Bas-Rhin, le Champ du feu ouvre entre 10 et 13 pistes de ski de fond de 9h à 17h. Les pistes de tubing et de patinoire sont ouvertes de 11h à 16h.