Ouverture des terrasses : "Je suis comme un collégien qui fait sa rentrée" (Lionel Lévy chef étoilé)

Les clients retournent au restaurant, en terrasse ce mercredi 19 mai, Lionel Lévy lui dit retourner en enfance ! Le chef étoilé de l'hôtel Intercontinental de Marseille ne cache pas sa joie sur France Bleu Provence : "C'est un vrai bonheur, un vrai plaisir, je suis comme un collégien qui fait sa rentrée des classes". Peut-être un peu d'appréhension aussi mais pas de quoi inquiéter ni perturber le chef : "Ça fait partie du métier, c'est notre passion, on a besoin de ce stress pour avancer et au rendez-vous pour accueillir nos clients".

Et pour faire plaisir aux clients des travaux ont été réalisés sur la terrasse de la brasserie "Les Fenêtres". Durant cette longue période de fermeture le chef n'a jamais complètement rangé ses ustensiles : il a participé à un "Food Truck" solidaire au pied de son établissement. Et aujourd'hui il est impatient de retrouver les clients dans son établissement. Seront-ils présents sur la durée ? "C'est toute la question, c'est sûr qu'aujourd'hui (mercredi) nous allons tous êtres très sollicités on a énormément de réservations pour le Jour J, après, surtout dans le sud, on aime bien être en terrasse, on aime bien partager. Donc je suis assez confiant sur la durée et puis à nous d'être au rendez-vous et à l'écoute de nos clients".

La profession va-t-elle se remettre de la crise ?

Et même si certains ont plus souffert que d'autres de ces vagues successives de fermeture, Lionel Lévy veut rester optimiste. Mais il faut savoir s'adapter dit-il. Dans les cuisines et en salle déjà, certains employés ont changé de profession, il a fallu recruter de nouveaux serveurs notamment.