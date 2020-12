Ouverture du grand jubilé de Sainte Odile, patronne des alsaciens

"Elle est morte il y a 1.300 ans et on continue de parler d'elle, je trouve ça quand même extraordinaire", s’extasie le père Christophe Schwalbach, recteur du Mont Sainte Odile. Ce dimanche 13 décembre marque l'ouverture d'une année de grand jubilé pour Sainte Odile, patronne des alsaciens.

Les festivités ce dimanche

A cause de la crise sanitaire, l'ouverture du jubilé de Sainte Odile sera plus confidentiel que prévu avec moins d'une centaine de personnes autorisées au Mont Sainte Odile. L’événement sera retransmis sur la page Facebook du diocèse d'Alsace.

"L'archevêque de Strasbourg va d'abord inaugurer la porte jubilaire, un seuil qu'il faut symboliquement franchir, ce qui sera la porte du tombeau de Sainte Odile", détaille Christophe Schwalbach

La messe sera ensuite célébrée et ce sont cinq chemins jubilaires qui seront également dévoilés : "Ce sont des chemins créés dans le sanctuaire et qui tournent autour de points importants de la vie de Sainte Odile, qui sont aussi importants pour notre vie de chrétiens aujourd'hui, à savoir le baptême, le pardon, la prière, la charité et l’eucharistie."

Un an d’événements

Le grand jubilé de Sainte Odile durera un an, jusqu'au 13 décembre prochain. Des événements seront organisés en fonction des possibilités laissées par la situation sanitaire : "On a bien conscience que d'ici l'été ça va être compliqué d'accueillir des grands groupes ici au sanctuaire", concède Christophe Schwalbach.

La solution : mettre en place une caravane du jubilé de Sainte Odile qui ira à la rencontre des paroisses du diocèse, entre mars et novembre. C'est ce à quoi s’attelle Christophe Schwalbach en ce moment : "Ça prendra très concrètement la forme d'un véhicule dédié, à partir duquel des expositions sur la vie de Sainte Odile et de ces chemins jubilaires seront organisées."