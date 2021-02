Ouverture du musée d'Issoudun : un nouveau recours examiné par la justice mercredi

Deuxième round judiciaire pour le musée de l'Hospice Saint-Roch à Issoudun. Ce mercredi 24 février, le tribunal administratif de Limoges examine le recours déposé par la préfecture de l'Indre. Elle s'oppose à l'organisation de visites privées en petit comité au musée d'Issoudun. Des visites qui se sont déroulées pendant le week-end du 20 et 21 février. Au total, 59 personnes ont pu admirer la galerie d'art contemporain lors de 21 créneaux de réservation. Le protocole sanitaire est strict : port du masque obligatoire, gel hydroalcoolique à l'entrée et pas plus de six personnes simultanément à l'intérieur du musée.

Le bras de fer se poursuit entre la mairie d'Issoudun et la préfecture

Au moins deux nouvelles visites sont prévues ce mercredi, à 14h30 et à 15h. Au moment même où le tribunal administratif de Limoges doit examiner le nouveau recours déposé à la préfecture de l'Indre. Elle s'oppose à l'accueil de public alors que tous les lieux culturels sont fermés depuis le deuxième confinement. De son côté, André Laignel martèle que la culture est essentielle au bien-être des habitants... Et qui compte bien défendre ses convictions jusqu'au bout.