Ouverture du P'tit Club : une salle de sport réservée aux enfants, une première en Mayenne

Le P’tit Club, à Laval, est une structure réservée essentiellement aux enfants de 1 à 12 ans, c'est la première du genre dans le département, "la philosophie du P’tit Club est que l’enfant puisse découvrir différentes activités sportives de manière ludique et sans compétition".

"Ce n'est pas une aire de jeux"

Des cours de gym éveil, de motricité, d’initiation gymnique, de multisports (basket, judo, tennis…), des anniversaires sportifs et des stages vacances sont proposés, et dispensés par un éducateur sportif diplômé ayant une expérience de plusieurs années auprès d’enfants.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Romain Fréard, un éducateur sportif, est à l'origine de ce projet : "ce n'est pas une aire de jeux. Le but c'est de donner envie de faire du sport, on utilise le sport comme moyen de développement. Ce type de salle est déjà présente dans le Sud-Ouest. Je suis Mayennais et j'ai décidé de revenir pour en ouvrir un et à l'avenir en ouvrir d'autres dans le Grand Ouest". Le P'tit Club est situé dans la zone artisanale des Alignés à Laval.