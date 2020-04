Ouverture du premier lieu d’accompagnement éphémère pour les femmes victimes de violences dans la Marne 

Le premier point d’accompagnement éphémère de la Marne pour les victimes de violences intrafamiliales ouvrira ce vendredi, fait savoir la préfecture du département dans un communiqué. Il sera installé au sein du centre commercial Carrefour Croix Dampierre, à Châlons-en-Champagne.

En lien avec les membres du Centre d’information sur les droits des femmes et des familles de la Marne (CIDFF) et de la Délégation départementale aux droits des femmes et à l’égalité entre les femmes et les hommes (DDFE), des permanences auront lieu tous les vendredis, de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h.

Cinq fois plus de signalements

Les signalements pour violences conjugales ont augmenté depuis le confinement. "Il y a une hausse des signalements auprès des forces de l'ordre (...) Sur notre plateforme qui s'appelle Arrêtons les violences, il y a eu cinq fois plus de signalement qu'habituellement pendant la période de confinement", indiquait Marlène Shiappa, la secrétaire d’Etat chargée de l’égalité femmes-homme, sur franceinfo le 16 avril dernier.

Dans la Marne, la tendance est confirmée par les associations, précise la préfecture du département. Elle rappelle aussi que d’autres mesures ont été mises en place par le gouvernement depuis le confinement pour lutter contre les violences intrafamiliales.

Il y a notamment le dispositif d’alerte dans les pharmacies. Les victimes peuvent aussi envoyer un SMS aux forces de l’ordre sur le numéro d’urgence 114. Il est opérationnel 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Des places d’hébergement d’urgence supplémentaires ont été mobilisées. Il y a aussi le 3919, la plateforme d’écoute pour les victimes et les témoins de violences sexistes et sexuelles, accessible gratuitement et anonymement du lundi au dimanche, de 9h à 19h. Ou encore, la mise à disposition d’un numéro d’écoute téléphonique pour les auteurs de violences conjugales, le 08 019 019 11, accessible tous les jours de 9h à 19h.