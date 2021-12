Ouverture du Semnoz : pass sanitaire et masque sur les remontées mécaniques

Même sous le vent et la pluie, les skieurs ont fait leurs premières descentes au Semnoz ce samedi 4 décembre, pour l'ouverture partielle de la station haut-savoyarde.

Pass sanitaire en poche et masque sur le nez... "Pour le ski, on le fait sans hésiter !" sourit Alizée. A l'achat du forfait, les skieurs montrent leur pass sanitaire, et des contrôles aléatoires sont effectués en bas des remontées mécaniques par un agent de la station. De son côté, la gendarmerie peut également faire des contrôles durant l'hiver, et verbaliser ceux qui n'ont pas leur pass. Dans la queue et les télécabines, les skieurs sont aussi censés mettre le masque.

Au Semnoz, Maxime est chargé de contrôler les forfaits de ski et les pass sanitaires. "Si quelqu'un n'a pas son pass, il ne peut pas prendre la remontée mécanique, je lui demande de partir en lui expliquant que le pass est obligatoire. Pour cela, nous avons mis des panneaux à chaque entrée de remontée mécanique." En théorie, ce protocole ne pose aucun problème aux skieurs, mais en pratique, ce n'est pas toujours évident...

Grégoire Chavanel, le directeur de la station du Semnoz, est soulagé de pouvoir accueillir de nouveau des clients, malgré ce protocole.