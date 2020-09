Ouverture générale de la chasse "en mode Covid-19" dans la Drôme et en Ardèche

La crise sanitaire n'épargne pas les amateurs de chasse dans la Drôme et en Ardèche. Même en pleine forêt, un protocole sanitaire strict doit être respecté pour éviter les contaminations. Lors des battues, les chasseurs devront notamment porter le masque. Il faudra également garder ses distances en toutes circonstances. "La chasse, pour nous, c'est un moment convivial, explique Rémi Gandy, le président de la Fédération de chasse de la Drôme. Or, cette année, on ne pourra pas préparer à plusieurs un sanglier, le découper en morceaux tous ensemble pour se répartir les parts... Le Covid plombe un peu l'ambiance !", déplore-t-il.

Moins de chasseurs

Avec les risques sanitaires, certains chasseurs ne sont pas très motivés. Ce dimanche, il y aura des absents pour l'ouverture générale de la chasse. "C'est un effet Covid, assure Rémi Gandy. Avec le risque de reconfinement ou de tomber malade, certains ne voyaient pas l'intérêt de payer pour renouveler leur permis", explique-t-il. Dans la Drôme, la fédération comptabilise 450 validations du permis de chasser en moins par rapport à 2019.