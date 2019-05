Ouverture le dimanche : Casino lance le 100% libre service à Clermont-Ferrand

Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France

Il est 13 heures. Le parking se vide, mais les clients arrivent encore. Car le magasin reste ouvert. "Je suis au courant, ils me l'ont dit", cette sexagénaire vient faire ses courses. "Il me manque de l'eau, alors je viens, c'est la honte car je sais que ce n'est pas bien de venir le dimanche après-midi".

Le magasin ouvert le dimanche jusqu'à 21 heures © Radio France - Jean-Pierre Morel

Un autre client presse le pas. "Moi ça ne me gêne pas, j'ai fais mes études aux Etats-Unis pendant 4 ans, et là-bas les magasins étaient ouvert 24/24, c'est peut-être un problème pour l'emploi mais on découvre la consommation à l'américaine". Un peu plus tôt, cette autre cliente donne un avis différent. "Certains ont désormais des horaires décalés, c'est aussi la modernité, et le sens de l'histoire". Une autre, venue plus tôt, est radicale, "je ne viendrais jamais le dimanche après-midi, je suis choqué". Un débat ouvert, mais pas tranché...

La consommation à l'américaine ?

Car la flexibilité des ouvertures, notamment le dimanche, suscite également l'indignation des syndicats. Les emplois, les commerces de proximités sont menacés selon Christophe Boucheix. "C'est un choix de société, les conséquences sur l'emploi sont incontestables, on me dit qu'ils peuvent faire tourner une boutique sans salariés, mais ce n'est pas ce que je vois ici". Le délégué au commerce interpelle un jeune qui vient travailler, et argumente. "J'ai besoin de ce travail, je suis étudiant et j'en ai besoin pour faire mes études" Le syndicaliste compatis. Et laisse sa carte de visite. Le magasin va rester ouvert ce dimanche jusqu'à 21 heures avec deux vigiles et une coordinatrice, salariés externalisés du groupe Casino.

Alors quoi. Faut-il légiférer, une fois encore. Ou laisser les consommateurs arbitrer le débat. La direction du groupe Casino, et celle du magasin clermontois, n'ont pas souhaité s'exprimer.