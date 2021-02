Ouverture prochaine de deux nouvelles boutiques de cannabis légal en Mayenne

Après Mayenne, deux nouvelles boutiques de la franchise Green Care vont ouvrir dans les prochains jours dans le département, à Laval et à Château-Gontier-sur-Mayenne.

On y achète des produits transformés à base de CBD, une molécule présente dans le chanvre et le cannabis, comme des huiles, du thé, des liquides pour cigarettes électroniques, mais aussi des crèmes et des produits cosmétiques. L'objectif est d'utiliser les bienfaits du CBD pour soigner des douleurs ou pour aider à trouver le sommeil.

"Ce n'est pas du cannabis, car il n'y a rien d'addictif dans les produits proposés"

Rien d'illégal, l'usage du CBD à but thérapeutique est autorisé en France depuis quelques années. Les produits sont d'origine française ou suisse et passent par une série de contrôles importants avant d'être proposé à la vente.