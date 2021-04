Coronavirus : ouverture retardée pour le parc d'attractions Wave Island à Monteux

Encore un coup dur pour l'économie touristique du département. Le parc d'attractions "100% glisse en Provence" Wave Island n'ouvrira pas ses portes le 24 avril comme prévu, en raison des nouvelles règles sanitaires liées à la pandémie de Covid-19. L'ouverture du parc et de ses nombreuses attractions est repoussée au 1er juillet.

La vague Covid s'invite à Wave Island

Les amateurs de toboggans, de piscines à vagues, de jeux aquatiques et d'ambiance tropicale vont donc devoir patienter encore quelques semaines avant de profiter des bassins sortis de terre à proximité du lac de Beaulieu à Monteux. Et avec eux, les nombreux saisonniers qui espéraient beaucoup dans un redémarrage rapide de l'activité après plusieurs mois d'attente et de d'incertitude.

Dans tous les cas, la saison estivale à venir sera à nouveau marquée par la vague... Covid. Le parc d'attractions a prévu un protocole sanitaire strict pour les milliers de visiteurs attendus, la restauration s'effectuera en "click and collect" et les équipements seront désinfectés régulièrement. Rendez-vous donc à partir du 1er juillet... si tout va bien.