Ouvriers du BTP accueillis dans les salles communales : "on nous donne le bébé" réagit un maire mayennais

Les ouvriers du BTP vont pouvoir manger au chaud et à l'abri dès ce lundi midi 14 décembre. Ils pourront déjeuner dans les salles communales de la Mayenne. Les municipalités sont désormais autorisées à les accueillir sur décision de la Préfecture, pour pallier la fermeture des restaurants liée à la situation sanitaire.

Le maire d'Ahuillé, près de Laval se dit prêt à ouvrir sa salle communale. Elle peut accueillir une cinquantaine de personnes en temps normal. Mais selon Sébastien Destais, encore une fois, on fait tout reposer sur les élus locaux.

On est encore obligé de faire quelque chose pour le covid

"Cela occasionne _des frais de ménages pour nous_. Il faut désinfecter, nettoyer car les ouvriers arrivent en tenue de travail et je ne me vois pas demander aux entreprises de participer à ces frais. En plus, je ne vois pas la différence au niveau sanitaire entre manger dans une salle communale et manger dans un restaurant", estime l'élu.

Je n'ai pas envie d'être responsable

"Il y a des règles à respecter mais s'il y a une contamination dans nos salles, est-ce-qu'on est responsables ou pas ?", s'interroge Sébastien Destais.

La municipalité de Quelaines Saint-Gault, près de Cossé-le-Vivien a elle fait savoir dès ce dimanche 13 décembre qu'elle ouvrait sa salle des fêtes. Dès ce lundi midi, les ouvriers du BTP peuvent donc s'y rendre, entre 12 et 14 heures "dans le respect des gestes barrières et du procole sanitaire en vigueur".