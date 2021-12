Ouvrir le dialogue avec les enfants sur les abus sexuels au moyen d'un jeu de cartes conçu à Nîmes

"Le jeu des secrets", le jeu de cartes conçu par l'association nîmoise "pas de secret" vient de sortir. Un an de travail pour un jeu qui se veut un support de prévention et ou de sensibilisation pour aider les victimes, les enfants, d'abus sexuel.

Après un an de travail, le jeu des secrets est enfin arrivé ! C'est l'association nîmoise "Pas de secret" qui lutte contre les abus sexuels perpétrés sur les enfants qui l'a créé. 21 cartes + 6 cartes vierges + 1 carte des règles du jeu, un support de prévention et ou de sensibilisation pour aider les victimes à libérer la parole sur un sujet tabou. Destiné aux professionnels de santé mais également aux parents qui souhaitent aborder un sujet très complexe. Il aborde les sujets liés aux abus sexuels de manière à expliquer aux enfants que "personnes n’a le droit de regarder, photographier ou toucher leurs parties intimes". La notion des cas particuliers (médecin, parent qui fait la toilette) n’est pas évoquée afin de ne pas complexifier le jeu, au besoin elles peuvent être crées avec les cartes blanches.

Le silence détruit des vies

Il y a les gentils secrets qui font sourire, les chatouilles sur le ventre du tonton qui font rire et les vilains secrets du même sur des parties du corps qui devraient être sanctuarisés. Caresses crasseuses couvertes par l'indicible, "c'est un secret entre toi et moi", asséné par le même. Et l'enfant comme victime tenu au long silence. Aurore Mengui a conçu le jeu de cartes "pas de secret". Cela reste ludique, le but n'est pas de faire peur aux enfants, mais d'ouvrir le dialogue, fixer les règles est-ce que montrer son ziz en échange d'un bonbon, est acceptable,

Apprendre à mettre fin au secret qui couvre les abus sur les enfants. Copier

Comment jouer ?

Mettre toutes les cartes face rédigée et illustrée contre la table. Seules les faces avec les pouces sont visibles . L’enfant retourne la carte et la décrit, ou se fait aider s’il ne sait pas lire . Il doit ensuite dire si c’est un bon ou un mauvais secret. Demander à l’enfant pourquoi c’est un bon et/ou mauvais secret. Cela permet d’engager le dialogue avec l’enfant et lui montrer qu’il peut parler si quelque chose le dérange. Cela reste ludique, le but n'est pas de faire peur aux enfants, mais d'ouvrir le dialogue, fixer les règles: "est-ce que montrer son ziz en échange d'un bonbon, est acceptable ?". Le jeu est à la disposition des professionnels, "dans les écoles ? Il y a encore un long chemin", mais Aurore Menguy, présidente de l'association "pas de secret" sonne à toutes les portes.

Apprendre à détecter les bons et les mauvais secrets. Copier

Le jeu des secrets de l'association nîmoise "Pas de secret" est à commander par mail : pasdesecretfrance@gmailcom. Renseignements également au 07 68 10 17 67.