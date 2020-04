Overennoù 'zo skignet war-eeun evit lidañ ar sizhunvezh santel

Pep hini 'zo bac'het er gêr. Aozet eo bet war ar prim gant an Iliz un doare nevez da heuilhañ an overennoù war internet.

"Diaes eo kaout tud en Ilizoù gant ar pezh 'zo bet goulennet gant ar gouarnamant met posubl e vo o heuilhañ war YouTube" eme Efflamm Caouissin, aluzenner ha merour al lec'hienn ar Gedour.

Oferennoù Bro Pondi war-eeun war Youtube

Hennezh eo an hini en deus graet war-dro an aferioù teknikel evit dont a-benn da skignañ oferennoù ar sizhunvezh santel lidet e iliz Pondi. Enrollet ha skignet e vint war-eeun. "Kroget eo bet dec'h evit Sul al Lore" emezañ. Oferennoù all a vo er sizhun-mañ. Div a vo da skouer evit Gwener ar Groaz. Lidet e vint e galleg gant tri beleg deus Pondi. Kantikoù e brezhoneg a vo avat !

N'eo ket anat avat en em lugañ ha mont da selaou ouzh an oferennoù war YouTube. "_Gwir eo, eo diaes d'an dud kozh tapout an oferennoù war Youtube_, met kalz a dud o deus desket" eme Efflamm Caouissin. "Komzet em eus gant ur vaouez kozh bremaik a lavare din e oa diaes heuilhañ ur sizhunvezh santel evel-se." Skignet e vez boued ivez war ar chadennoù tele publik pe war KTO.

Un overenn e Brezhoneg war-eeun deus Kerc'hfaou

Souezhusañ tra, un oferenn e brezhoneg a vo lidet deus parrez Kerc'hfaou (44) ! "Brezhonegerien o deus goulennet kaout oferennoù e brezhoneg pe divyezheg. Adalek Carquefou e vo unan war YouTube. Ur beleg brezhoneger en deus goulennet hag-eñ e oa posubl ober an dra-se ha graet e vo neuze fenoz (Lun 6 a viz Ebrel)." Kaset e vo al lid gant an Tad Lomig ar Floc'h a oa a-raok beleg Sant-Erwan ar Vretoned e Roma.