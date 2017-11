OVH, l'hébergeur roubaisien de sites internet, victime d'une panne électrique

Une panne électrique affecte ce jeudi matin l'hébergeur français, numéro 3 mondial du secteur. Plusieurs sites internet sont inaccessibles.

C'est le patron d'OVH en personne, Octave Klaba, qui a annoncé cette gigantesque panne qui est intervenue ce jeudi matin, vers 8h, sur les deux data center (de gigantesques centres informatiques) de la société installés en Aslace :

Nous avons un souci d'alimentation de SBG1/SBG4. Les 2 arrivées électriques EDF sont down (!!) et les 2 chaines de groupes électrogènes se sont mis en défaut (!!!). L’ensemble de 4 arrivées elec n'alimentent plus la salle de routage. Nous sommes tous sur le problème. — Octave Klaba (@olesovhcom) November 9, 2017

Octave Klaba communique régulièrement sur l'avancée des réparations sur son compte twitter. En début de matinée, dans un premier temps, les data center basés en Alsace n'ont plus été alimentés par deux lignes EDF. Les deux groupes électrogènes de secours censés prendre le relais sont également tombés en panne, ce qui a entraîné la paralysie du centre informatique et bloqué les sites internet hébergés par OVH : on trouve des musées (le centre Georges Pompidou et le Grand Palais à Paris), des médias (les radios NRJ, BFM Business), des sites spécialisés dans l'informatique et l'immobilier (01.net, Nexity). Certains de ces sites étaient de nouveau accessibles en fin de matinée, l'une des deux lignes EDF ayant été réparées. Le fondateur d'OVH évoque aussi des "soucis sur le réseau optique en Europe" qui relie entre eux les data centers du groupe, basé en Alsace et à Roubaix (Nord). Octave Klaba assurait que "toutes ses équipes étaient sur le problème". Aucun site internet des 14 sociétés du Cac hébergées par OVH n'étaient affectées par cette panne.